Pari du jour: Pablo Carreño-Busta – Felix Auger-Aliassime / ATP 500 Rotterdam

L’Espagnol Pablo Carreño-Busta (30e) et le Canadien Felix Auger-Aliassime (21e) ils feront face à une place dans le Finale du tournoi de Rotterdam

Aucun duel précédent n’a été enregistré. Ce sera le premier affrontement entre eux.

Après sa bonne semaine à Rotterdam, Carreño a décidé de sortir du tournoi de Marseille qui débutera la semaine prochaine, pour faire face aux prochains engagements avec plus de repos. C’est la première fois de la saison (en quatre tournois), que le Gijón accède à certains demi-finales. Ça vient de se débarrasser du français Mannarino Au premier tour, il a battu son compatriote Baptiste en huitièmes et imposé à la jeune promesse italienne, Pécheur, en demi-finale, dans un grand match, traçant deux balles de match. Toutes ses victoires ont été en trois manches Cette année a été six triomphes et trois défaites

De son côté, Aliassime recherchera votre Quatrième ATP final. Les trois précédents (Rio de Janeiro, Lyon et Stuttgart), étaient l’an dernier et sont restés aux portes de son premier titre. Cette année, il est prévu que cette importante barrière sera levée et brisée. Le Canadien vient en demi-finale après s’être débarrassé de l’Allemand Struff lors de la manche inaugurale, bien qu’il ait eu besoin de trois sets. Au deuxième tour, il a battu le Bulgare Dimitrov et dans les chambres slovènes Bedene, les deux en séries droites. Il y a tout juste un an, je frôlais top 100, qui donne une idée de vos progrès.

Aliassime est déterminé que c’est son année. Nous voulons que vous commenciez à montrer votre plein potentiel plus régulièrement, pas seulement les droppers, et dans ce tournoi, vous pouvez commencer à le prouver. D’un autre côté, Carreño a du mal à obtenir les matchs et était sur le point de KO dans des pièces avec un rival de caractéristiques similaires. Si le Canadien gère bien la pression d’entrevoir une autre finale et expose son jeu habituel, il devrait être capable de surmonter cette étape. Nous avons confiance en Felix, mais Pablo atteint un bon niveau et ne le rendra pas facile. Contre notre politique habituelle, nous risquerons autre chose et irons avec la victoire de Montréal en trois sets.

Match: Pablo Carreño-Busta – Felix Auger-Aliassime

Pari: Aliassime (2-1)

Quota: 3,75

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

____________________

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

.