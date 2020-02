Pari du jour: Pablo Carreño-Busta – Stefanos Tsitsipas / ATP 500 Dubaï

L’Espagnol Pablo Carreño-Busta et le grec Stefanos Tsitsipas ils feront leurs débuts dans le tournoi de Dubaï.

Sera votre deuxième duel, le premier sur dur. Dans la seule confrontation précédente entre les deux, le Grec a prévalu.

Ce sera le cinquième tournoi de la saison pour Carreño et son première participation dans le tournoi de Dubaï. L’espagnol vient d’avoir de bonnes performances Rotterdam, atteignant demi-finales et succomber au jeune Canadien Aliassime dans deux manches serrées (6-7, 4-6). C’est sa meilleure performance jusqu’à présent cette année. Il a atteint les quarts de finale en Adélaïde, au troisième tour de la Ouverte de Australie et est tombé au premier changement de Montpellier. L’année dernière, il a passé près de trois mois en cale sèche en raison de blessures. Ce 2020 s’accumule six victoires et quatre défaites

Tsitsipas vient de capturer son premier morceau de la saison en Marseille, remportant le Canadien Aliassime en finale (6-3 et 6-4) et il l’a fait sans renoncer à tout partiel dans tout le tournoi. Sur la piste à l’intérieur Marseille a montré sa meilleure version pour la première fois cette saison et cela lui a permis de gagner plus de matchs dans cette épreuve que dans tous 2020. Il y a tout juste un an, l’hélène a foulé la finale sur cette même scène, tombant avant Federer. Sera votre troisième participation à Emirates. Records cette année 10 triomphes et cinq tombe Dans 2019, était le seul joueur capable de battre les trois composantes du Big Three

Tsitsipas n’aura pas de débuts confortables contre Carreño, bien qu’il commence comme un favori clair. Il sera intéressant de voir comment le Grec gère la pression d’avoir à défendre la finale de l’année dernière. De son côté, l’Espagnol sait qu’il doit être très inspiré s’il veut avoir la possibilité de sortir. Bien que Pablo arrive bien, nous pensons que Stefanos sera motivé et continuera sa bonne séquence.

