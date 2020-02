Pari du jour: Petra Kvitova – Aryna Sabalenka / WTA Premier 5 Doha Final

Le tchèque Petra Kvitova et le biélorusse Aryna Sabalenka sera cité par le titre dans le tournoi de Doha.

Sera votre quatrième duel, tout en dur. Lors des trois réunions précédentes, le solde favorise légèrement le Tchèque en 2-1.

Après avoir été contraint de se retirer du tournoi Saint-Pétersbourg à cause de l’inconfort physique, Kvitova n’est certainement pas arrivé cette année à Doha avec les meilleurs sentiments. Honnêtement, nous avions la question de savoir ce que Petra nous trouverions: avec le gladiateur prêt à tout donner ou le joueur apathique que nous avons également vu de temps en temps. Pendant le tournoi, il a pu faire face à des adversités et se révéler champion du bois. Il vient de gagner l’espagnol Carla Suarez, vers le letton OstapenkoTunisien Jabeur et au numéro un et grand favori, l’Australien Barty. La dernière fois que j’ai joué à cet événement, deux ans, le champion est sorti.

De son côté, Sabalenka a foulé la finale lors de sa première participation à Qatar. C’est aussi la première définition jusqu’ici cette saison. La Biélorusse montre son potentiel, elle s’est montrée lâche et très mobile, en plus de déployer son jeu agressif habituel. Mais avec la différence qui désormais ne recule pas devant les longs points. En route vers la finale, il a éliminé l’Estonien Kontaveitle grec Sakkari, la Chine Zheng et au russe Kuznetsova. A ce stade, il ne faudra pas longtemps pour revenir à dix premiers

Il y aura des frappeurs en duel pour régler le Doha WTA. Il semble que Sabalenka arrive un peu mieux et bien que le Tchèque ait peut-être plus de tennis, cela nous donne l’impression que quelque chose de fatigué arrive, mais tout peut arriver. Les quotas ne dissipent pas tout à fait les doutes, car ils sont très homogènes. Nous pensons que ce sera une finale contestée entre vous et vous aurez peut-être besoin de trois manches pour vous définir.

Match: Petra Kvitova – Aryna Sabalenka

Pari: 3 sets

Quota: 2,25

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

