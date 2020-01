Pari du jour: Rafael Nadal – Dominic Thiem / Open d’Australie

L’Espagnol Raphael Nadal et l’Autrichien Dominic Thiem les salles seront jouées dans Melbourne.

Sera votre quatorzième confrontation, le deuxième dur. Il H2h Le Majorquin domine clairement (9-4).

Nadal est arrivé à Ouverte de Australie après avoir participé à la première édition du Coupe ATP comme préparation préalable Sa performance a été assez discrète, avec quatre victoires et deux défaites Le Majorquin s’est débarrassé du Bolivien Dellien à ses débuts, de l’Argentine Delbonis au second tour, de son compatriote Carreño dans le troisième et l’Australien toujours dangereux Kyrgios dans huitièmes. Son seul titre ici, il est entré 2009. L’année dernière, il a atteint la finale, tombant avant Djokovic.

Avec ces trimestres en finale atteinte, Thiem signe sa meilleure performance en Grand chelem Australien L’année dernière, il n’a pas pu passer le deuxième tour, surpris par le joueur local Popyrin. Il vient également de la coupe ATP (ongle victoire et deux défaites). L’Autrichien a plié les Français Mannarino au tour inaugural, à l’Australian Boulon dans le second (en cinq ensembles), à l’américain Fritz en troisième et déjà en huitièmes, vers le français Monfils.

Selon les bookmakers, Nadal arrive comme un grand favori. Bien qu’il ne génère pas de doutes, il n’arrive pas non plus de manière dévastatrice. De son côté, Thiem s’est beaucoup amélioré sur cette surface et après la frayeur du second tour, il a pris le pouls du tournoi, au point de faire sortir un joueur comme Monfils de la piste en deux sets. Une chose à garder à l’esprit est que son seul duel dur a été étendu à cinq manches. Sur la base de tout cela, il semble raisonnable de proposer les jeux en cours.

Match: Rafael Nadal – Dominic Thiem

Pari: plus de 39,5 matchs

Quota: 1,85

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

