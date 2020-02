Pari du jour: Rafael Nadal – Taylor Fritz / Final ATP 500 Acapulco

L’Espagnol Raphael Nadal et l’américain Taylor Fritz sera mesuré par le titre du tournoi de Acapulco

Nadal revient en finale et tentera de décrocher son premier titre de la saison et le troisième sur terre aztèques. Dans les prochaines semaines, les premiers arrivent 1000 maîtres de la saison et les Baléares continuent d’accélérer. Il montre qu’il est très à l’aise sur le ciment Acapulco et qu’il n’a pas donné de partiel sur l’ensemble de l’événement. Il a laissé son compatriote sur la route AndújarSerbe KecmanovicSud-coréen Kwon et au bulgare Dimitrov. Cette année s’accumule 14 victoires et trois défaites Des derniers 10 il a joué des finales, il n’a perdu que ongle.

Bien que Fritz soit déjà un joueur consolidé, avec un bon classement et une belle projection, presque personne n’aurait parié sur lui pour atteindre cette finale. L’Américain est un joueur très combatif qui frappe très fort la balle, mais sa meilleure définition est peut-être qu’il est un bon joueur de tennis. Il n’a pas de coup exceptionnel mais aucun défaut défectueux non plus. Il s’est très bien adapté à ces pistes et en route vers la finale il s’est imposé à l’Australien Millman, vers le français Humbertaux Britanniques Edmund et son compatriote Isner. Ce 2020 enregistrer un solde de huit triomphes et six trébuche et ce sera sa deuxième finale en Mexique, après celui joué dans Les caps l’année dernière.

Nadal n’a pas donné un seul partiel dans l’ensemble de l’événement, écrasant ses rivaux. Quand l’espagnol passe en mode “on”, il est extrêmement difficile de se lever. Bien que Fritz manque encore d’expérience dans ces tournois, il sait déjà ce que c’est que de jouer contre lui. Trois grands et même si nous considérons que l’Américain a du jeu pour, au moins, le mettre en difficulté dans un match à servir, nous ne pensons pas que cela empêche Rafa d’ajouter son troisième titre au Mexique.

Match: Rafael Nadal – Taylor Fritz

Pari: moins de 19,5 matchs

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

