Pari du jour: Simona Halep – Elena Rybakina / WTA Premier Dubai Final

Roumain Simona Halep et le kazakh Elena Rybakina sera mesurée par le titre du tournoi de Dubaï

Sera votre deuxième duel La seule confrontation qu’ils ont eue était l’année dernière en Wuhan, où le Kazakh dominait.

Cinq Des années plus tard, Halep revient à la finale de Dubaï. C’est son troisième tournoi de la saison et le premier après Open d’Australie. Arrivez à ce jeu en déployant un grand tennis: solide et agressif à la fois et avec un jeu fluide. En route vers le Finale, est devenu tunisien Jabeur (45e)au biélorusse Sabalenka (13e) et aux Américains Brady (52e). Ce 2020 s’accumule neuf victoires et deux bat tout en dur. De ses 19 titres Wta individuel, plus de la moitié d’entre eux (10), Ils sont en difficulté. On pourrait dire que c’est votre meilleure surface, mais la vérité est que le roumain est très performant dans tous les domaines. C’est l’un des rares acteurs à pouvoir contester numéro un monde en australien Barty.

Et que dire de Rybakina? À ses 20 ans, ne se contente pas d’être le 19e du monde et veut plus. Nous manquons d’adjectifs pour qualifier le début de la saison kazakhe. Ceci est votre quatrième fin de l’année cinq (!) tournois Avant d’atterrir sur le Emirates il a atteint la dernière étape Shenzhen, Hobart et Saint-Pétersbourg, émergeant victorieux dans la ville australienne. Juste “trébuché” sur le Open d’Australie, s’il peut être appelé trébucher pour tomber avant le numéro un actuel. Il vient de vaincre le champion du premier Majeure de la saison, l’Américain Kenin (7e)aux Tchèques Siniakova (58e) et Pliskova (3e) et croate Martic (15e). Sauf au premier tour, les autres matches ont été résolus par la voie rapide. C’est sa surface préférée et arrive avec un équilibre de 3/19, tous aussi dans dur.

Rybakina a commencé l’année comme un coup et nous ne savons pas si c’est juste une grosse série de résultats ou si nous assistons peut-être au début de quelque chose de grand. Son seul handicap semble être le fardeau des partis qui, bien que jeunes, semblent trop nombreux et peuvent à un moment donné faire des ravages. D’un autre côté, les bookmakers donnent à Halep un favori clair. Il est passé de moins en plus dans le tournoi et a beaucoup plus d’expérience dans ces leaders. Nous pensons que, sans négliger leur favoritisme, les frais sont quelque peu déséquilibrés et le Kazakhstan a plus d’options qu’il n’en indique. Nous n’osons pas laïc Simona, mais si le roumain ne va pas bien, il y a une chance raisonnable de surprise.

Match: Simona Halep – Elena Rybakina

Pari: plus de 20,5 matchs

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

