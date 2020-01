Pari du jour: Simona Halep – Garbiñe Muguruza / Open d’Australie

Roumain Simona Halep et l’hispanique vénézuélien Garbiñe Muguruza ils feront face à une place en finale de Australie.

Sera votre sixième duel, la chambre dur. L’Espagnole a remporté tous ses duels sur cette surface et surpasse son rival dans le H2h (2-3).

Muguruza a confirmé dans ce tournoi qu’il est revenu à sa meilleure version et montre ce jeu direct et dominant qui l’a amené à relancer deux Grand chelem. Après avoir battu Rogers et Tomljanovic au premier tour, il s’est débarrassé de deux joueurs haut, Svitolina et Bertens, en séries droites, avec une facilité déconcertante. En quart de finale, bien qu’il n’ait pas écrasé son rival comme lors des rencontres précédentes, il a réussi à éliminer le Russe expérimenté. Pavlyuchenkova, ce qui l’a amené à accéder à son premier demi-finales en Australie

Pour sa part, Halep vient à ce tour sans avoir renoncé à un seul set dans ce Ouverte. Le courant Numéro Trois le monde s’est débarrassé de l’Américain Brady à ses débuts, puis aux Britanniques Fléchetteau kazakh Putintseva au troisième tour, aux Belges Mertens déjà en huitième et en estonie Kontaveit dans les chambres, en seulement une heure de jeu. Le Roumain, vainqueur de Roland Garros et Wimbledon, va chercher sa deuxième finale en Melbourne.

Les deux concurrents arrivent à un grand moment. L’Hispanique vénézuélien sort toute cette semaine et le Roumain personne n’a pu se gratter une manche. En fait, la balance peut être décantée de n’importe quel côté. Cependant, nous pensons que les quotas sont quelque peu inégaux en faveur de Simona et sans négliger son léger favoritisme, nous pensons qu’il est tout à fait raisonnable de profiter de cette circonstance pour chercher la surprise (relative) avec la victoire de Garbiñe.

Match: Simona Halep – Garbiñe Muguruza

Pari: Muguruza

Quota: 2,30

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

