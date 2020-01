Pari du jour: Sofia Kenin – Garbiñe Muguruza / finale de l’Open d’Australie

L’Américain Sofia Kenin et l’espagnol Garbiñe Muguruza jouera pour le titre dans Melbourne Park

Sera votre deuxième confrontation, également dur. Dans le seul précédent entre les deux, il y a quelques mois Pékin, Le joueur de tennis yankee a prévalu.

Sûrement Garbiñe Muguruza n’est entré dans aucune poule pour disputer la finale Ouverte de Australie. Situé le numéro 32 du classement et submergé dans une mer de doutes, les résultats discrets de l’hispanique vénézuélien au cours des deux dernières saisons n’ont pas suscité l’optimisme et (presque) nous pensions tous que son objectif ne serait pas de tomber la première semaine et de faire un bon match quand il est tombé sur certains Première épée Il n’en a pas été ainsi, et bien que cela ait commencé de la pire façon possible, en ajustant un partiel vierge, il est revenu en arrière et à partir de ce moment, il a montré sa meilleure version. De la main de Conchita MartínezIl semble que ce joueur de tennis ait toujours eu faim, agressif, combattu et nous en sommes ravis. Rogers, Tomljanovic, Svitolina, Bertens, Pavlyuchenkova et Halep Ils ont été ses victimes. En ce moment, vous pouvez obtenir ce que vous avez défini et vous n’êtes qu’à un pas de l’ajout de ce gros à votre dossier.

Si peu de pari sur Garbiñe, il y avait aussi peu qui avaient osé que Sofia Kenin était son rival. Malgré sa jeunesse, l’Américaine est venue pour la première fois à la deuxième semaine d’un Majeure et il l’a fait de manière convaincante. Un service puissant, des changements de rythme et beaucoup de mobilité sont quelques-unes des vertus d’un joueur de tennis qui était considéré comme le joueur qui avait le plus progressé l’année dernière. Presque sans faire de bruit, il a été planté dans sa première finale d’un Grand chelem et tout avec juste 21 ans. En chemin, il est parti dans le caniveau pour Trevisan, Li, Zhang, Gauff, Jabeur et au courant numéro un, Barty. Presque rien à l’appareil. Il n’a donné qu’un seul set dans tout le tournoi.

Les deux joueurs ont fait un grand tournoi, bien que Muguruza commence comme favori. Kenin peut peser l’inexpérience et le coût pour entrer dans le jeu, bien qu’il vienne sans pression et n’a rien à perdre, ce qui le rend dangereux. L’Espagnol a déjà joué et remporté plusieurs finales du Grand Chelem et ce point d’ancienneté peut être la clé. Nous pensons que Garbiñe a plus de tennis que l’Américain et tentera d’imposer progressivement son jeu grâce à sa puissance et son agressivité.

Match: Sofia Kenin – Garbiñe Muguruza

Pari: Muguruza (-2,5)

Frais: 1,80

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

