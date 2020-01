Pari du jour: Stefanos Tsitsipas – Milos Raonic / Open d’Australie

Grec Stefanos Tsitsipas et le Canadien Milos Raonic ils feront face à l’un des duels du troisième tour de Open d’Australie.

Il n’y a pas eu d’affrontement antérieur enregistré. Ce sera son premier duel.

Tsitsipas a le scrutin difficile à défendre le demi-finales obtenu la dernière édition, dans laquelle il s’est débarrassé de Federer le long du chemin, entre autres, de se prosterner devant Nadal. Cela a été, pour l’instant, sa meilleure performance dans un grand. Il a commencé l’année en contestant la Coupe ATP, dans lequel il a récolté un triompher et deux défaites Il a plié l’allemand Zverevmais a succombé au Canadien Shapovalov et l’australien Kyrgios. Dans 2019 a été couronné Marseille (dur) et Estoril (argile) et a terminé l’année à la conquête de la Finales Nitto ATP devant l’Autrichien Thiem. Dans ses débuts, il n’a eu aucun problème contre l’italien Caruso et s’est qualifié pour le troisième tour afin exprimeraprès le survol de l’allemand Kohlschreiber.

Après une série de blessures qui ne lui ont pas permis d’avoir la continuité nécessaire, Raonic souhaite revenir en première ligne de combat. Le Canadien a eu une bonne performance ici l’an dernier, marchant sur le trimestres de fin. Votre meilleur record en Melbourne étaient les demi-finales atteint en 2016. Cette même année, il a touché la conquête de Wimbledon et bien qu’il ne pouvait pas avec les Britanniques Murray, le numéro a été placé trois du monde. Lors de la manche inaugurale, il est passé devant Giustino et au deuxième tour, il a battu le Chilien confortablement Garin, dans une rencontre où il s’est connecté 19 as.

Nous sommes confrontés à l’une des réunions les plus attrayantes de la journée. Raonic a bien résolu ses engagements, mais maintenant il sera vraiment testé avec un poids lourd. D’un autre côté, Tsitsipas aura une pierre d’achoppement difficile et même s’il fait partie des favoris, il devra obtenir son meilleur tennis pour rester en vie.

Match: Stefanos Tsitsipas – Milos Raonic

Pari: moins de 42,5 matchs

Quota: 1,91

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

Astuces: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour récupérer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes et les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestos.com.

