Pari du jour: Viktoria Azarenka – Tamara Zidansek / WTA Monterrey

Biélorusse Viktoria Azarenka et le slovène Tamara Zidansek, fera ses débuts dans le tournoi de Monterrey.

Azarenka est de retour. Le biélorusse, avec deux majors derrière lui et plusieurs semaines numéro un, veut retrouver sa place dans le circuit. Viktoria propose toujours un jeu très offensif, ne spécule pas et joue toujours pour gagner. Ses coups sont puissants et plats, il a un revers dévastateur, un droit puissant et une grande forme physique. Ses points faibles: sa grande agressivité le fait commettre trop d’erreurs directes et son service est irrégulier, avec trop de doubles fautes. Il ne joue plus depuis US Open l’année dernière. Dans 2019 Il est venu ici pour la finale, tombant face aux Espagnols Muguruza.

De l’autre côté de la piste, il y aura Zidansek. Curieux le cas du slovène, qui a été bronzé dans d’innombrables tournois ITF et dont l’ascension top 100 C’était petit à petit et presque sans bruit. Alors qu’il s’apprêtait à faire le saut, une série de blessures gênantes l’a retardé et il n’a pas fini d’exploser. C’est une joueuse de tennis correcte, mais elle manque de régularité dans les coups et dans son tennis en général. Il n’a jamais pu entrer dans le top 50 et il ne semble pas que j’en obtienne beaucoup plus. Sur une base individuelle, enregistrez une finale Nuremberg dans 2019 comme le meilleur résultat Il vient d’atteindre les quarts de finale en Acapulco. Il s’agit de sa première participation à cet événement.

Azarenka n’a pas joué depuis des mois (curieusement, pas à cause d’une blessure) et nous avons inévitablement un doute sur la façon dont il peut se rendre à ce rendez-vous. Sans aucun doute, il manque de rythme, mais il a toujours eu une grande forme physique et il n’a sûrement pas oublié de jouer. Zidansek, en revanche, dans des circonstances normales, il serait grossier avec le Biélorusse et seul le fait que celui-ci prenne du temps sur les pistes, c’est ce qui lui donne des possibilités. Appelez-nous nostalgiques, mais nous irons avec le triomphe (simple, oui) de Viktoria.

Match: Viktoria Azarenka – Tamara Zidansek

Pari: Azarenka

Quota: 1,44

Mise: 5/10

Bookmaker: William Hill

