Participants potentiels à la Laver Cup 2020

Le coronavirus Il crée une situation de chaos sans précédent depuis plusieurs semaines. Le tennis, dans le cadre du sport mondial, est loin d’être sûr. Alors que certains tournois concernés n’ont pas d’autre option que l’annulation, les Grands Chelems, en tant qu’entités indépendantes, débattent des mesures à prendre pour protéger leur différend. Roland Garros s’est précipité et a appelé le tournoi la même semaine que le Laver Cup 2020, entre autres tournois.

Malgré son inclusion dans l’organigramme de l’ATP depuis l’année dernière et sa nature compétitive, l’une des attractions de ce tournoi réside dans son caractère spontané et détendu, avec des marqueurs différents de ceux du circuit. Bref, ça essence de tournoi d’exposition cela favorise la camaraderie et le sentiment d’appartenance à une équipe. Tout cela fait qu’une grande partie de l’élite du circuit est passée par Team Europe ou Team World à un moment donné. Jusqu’à ce que, bien sûr, l’engagement atteigne un nouveau niveau.

Si nous laissons derrière nous les éventuels problèmes obligatoire Lors d’un Grand Chelem (l’ATP a des liens étroits avec le tournoi conçu par Federer; il ne serait pas étrange, si le calendrier est maintenu, qu’une exception à la règle ait été faite au cours de cette semaine), y aura-t-il des joueurs qui échangeront un Grand Chelem pour un tournoi qui ne donne pas de points ATP? Deux facteurs peuvent influencer favorablement. D’une part, le confort en matière de déplacementEh bien, voyager de New York à Paris n’est pas la même chose que de prendre un vol pour Boston. D’un autre côté, le problème monétaire: Certains joueurs peuvent rentrer plus d’argent avec ce qui est distribué dans le Laver qu’avec un deuxième ou troisième tour dans la Major parisienne. Ce serait quand même une décision certainement curieuse, voire controversée. Nous analysons qui a le plus de possibilités de le prendre, du plus au moins:

Roger Federer: vous avez non seulement de nombreuses possibilités de le prendre: il est pratiquement tenu pour acquis qu’elle. C’est sa compétition, son bébé, qu’il a vu naître et grandir. En fin de compte, le tournoi a été créé et est dirigé par Team 8, l’agence de représentation suisse, qui tentera par tous les moyens de faire de cette édition un nouveau succès. Federer a déjà décidé de ne pas disputer la tournée sur terre battue, et donc Roland Garros, pendant les autres saisons; après avoir laissé un bon goût lors de sa dernière participation, les chances que Roger décide de s’envoler pour Paris après le différend de l’US Open sont très, très faibles.

Nick Kyrgios: l’Australien a déclaré à plusieurs reprises son aversion pour la terre. S’il y a un joueur qui respecte la maxime de participer à un Grand Chelem par obligation, c’est Nick à Roland Garros. La Laver Cup est un tournoi qui le motive beaucoup, avec un format qui favorise son tennis et son physique et un environnement de compétition par équipe qui fait ressortir le meilleur du joueur de tennis de Canberra. Avec les éventuelles pertes causées par le calendrier, en plus, la porte est ouverte pour que Team World décroche son premier titre. Vous pouvez déjà imaginer, par conséquent, l’énorme motivation que serait Kyrgios pour être le leader de l’équipe. Bonus track: le tournoi se jouera sur Jardin TD, domicile des Boston Celtics … la franchise NBA préférée des Australiens. Au cas où il n’y aurait pas assez de raisons.

Le contingent américain: Bien que les nouvelles générations du pays des bars et des stars aient amplement démontré qu’elles peuvent jouer sur terre, il semble raisonnable que, étant cette édition du Laver à la maison, elles évitent de voyager à l’autre bout de la planète pour jouer un Grand Chelem où vos options sont limitées. Chaussette Jack Il est un habitué de Laver, un autre joueur qui brille dans le format de compétition, tandis que Sam Querrey Il a également participé à l’édition inaugurale du circuit. Il ne serait pas non plus étrange de voir d’autres joueurs qui aiment cet environnement d’équipe, comme Frances Tiafoe ou Tommy Paul. Peut-être que le moins susceptible d’être à Boston est Taylor Fritz, qui est sans doute le meilleur Américain sur terre battue. N’excluez pas non plus la présence de John Isner; celui de Greensboro aura 35 ans lorsque tombera en septembre, et peut-être que deux tournois du Grand Chelem pratiquement consécutifs seront un lourd fardeau pour son corps.

Kei Nishikori: Au début, cela ne semble pas être le choix le plus probable. Le Japonais n’a jamais joué dans le Laver, malgré le fait que les années précédentes, il était l’un des joueurs les mieux classés pouvant faire partie de l’équipe mondiale. Cependant, les circonstances ont changé. Après des mois d’incertitude dus à des blessures récurrentes, une opération et déjà dans la trentaine, peut-être disputer deux tournois du Grand Chelem en cinq semaines avec un grand voyage entre les deux. C’est peut-être trop pour Kei. En fait, les Japonais auront très peu de temps d’acclimatation au circuit avant le différend des tournois les plus importants, donc gagner du rythme étant l’un des plus gros talons aiguilles de son équipe dans un environnement moins sous pression est une option, au moins, justifiée . Ne soyez pas surpris que Kei donne la surprise.

Alexander Zverev: l’option la moins plausible de toutes. Le principal objectif du joueur de tennis allemand est et devrait être Grand chelemet Roland Garros était, jusqu’à cette année, le plus grand tournoi où il avait réalisé le meilleur résultat. La seule raison pour laquelle Laver espère aligner un autre top-10 n’est ni plus ni moins que la propre agence de représentation allemande: Équipe 8, propriétaire du tournoi. Il ne faut pas oublier que l’entité gérée par Godsick a recruté Sascha dans des moments difficiles pour lui, même avec le différend juridique avec son ancien agent en suspens. Zverev a été vu très à l’aise pour jouer dans des expositions à travers le monde et apprendre de la main de Federer, et le Laver est la meilleure occasion de continuer cet apprentissage. Il ne faut pas non plus oublier que l’Allemand gardera un souvenir agréable de ce tournoi après avoir atteint le point décisif pour Team Europe en 2019, ce qui lui a donné un coup de fouet pour le reste de 2019. Pour toutes ces raisons, le nom de Zverev, au moins, devrait figurer sur la liste possible des participants.

Et vous, qui voyez-vous avec plus de possibilités de jouer au tournoi?

