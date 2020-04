Pas de fraises à la crème cette année alors que Wimbledon est annulé

Cette année, la foule et les fans de Wimbledon ne pourra pas admirer la classe de Roger Federer, la détermination de Rafael Nadal, l’athlétisme de Novak Djokovic et la puissance de Serena Williams. Pas de fraises à la crème, pas de verres de Pimm’s, pas de milieu de dimanche, pas de file d’attente.

Le All England Club a décidé de ne pas organiser la 134e édition des Championnats cette année. Après des jours d’incertitude et de rumeurs, la déclaration est finalement venue: “C’est avec grand regret que l’AELTC a décidé aujourd’hui que les Championnats 2020 seront annulés pour des raisons de santé publique liées à l’épidémie de coronavirus.”

Quelques minutes plus tard, l’ATP, la WTA et l’ITF ont publié une nouvelle déclaration officielle: la saison de tennis 2020 sera suspendue au moins jusqu’au 13 juillet. c’est la troisième fois dans l’histoire du centenaire de Wimbledon que le Chelem est annulé.

Les deux premiers, bien sûr, ont eu lieu pendant les Première et Seconde Guerres mondiales. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les installations ont été utilisées par l’armée britannique: cette année, les organisateurs du tournoi mettront certaines installations du All England Club à la disposition du National Health Service (NHS).

La pandémie de COVID-19 ruine la saison de tennis 2020, mettant en péril une année qui a dû être passionnante à divers points de vue: la course de Slam entre les Big Three, la quête du record de Slena de Serena Williams, les améliorations des jeunes joueurs, les combats pour les trônes ATP et WTA, le retour d’Andy Murray, une légende à Wimbledon.

L’annulation des Championnats va au-delà de tout ce que nous avons vu se produire dans le tennis au cours des dernières semaines. Wimbledon est un symbole, le plus grand rempart de traditions séculaires, soigneusement gardé par des générations de membres du All England Club.

Mais c’est aussi le Slam des innovations technologiques, comme les toits rétractables sur les courts. L’organisation, le glamour, le charme et la beauté séraphique du tournoi en ont fait l’événement de tennis le plus prestigieux, attendu et important de la saison.

De sa fondation en 1877 à nos jours. Un symbole qui durera dans le temps, menant des guerres et des pandémies, restant toujours à sa place, amélioré, arrangé, mais avec la véritable essence constante dans le temps, dans son âme la plus intime.

Wimbledon, contrairement à de nombreux autres tournois, sinon aux autres, a une raison économique qui rend l’annulation moins pénible: l’assurance, qui permettra au tournoi de ne pas tomber dans une catastrophe économique, comme cela se produira vraisemblablement pour d’autres tournois.

Contrairement à ce qui se passe avec l’Open d’Italie (avec toutes les critiques à ce sujet), les organisateurs de Wimbledon ont été très clairs: au cours des dernières semaines, ils ont déclaré que le tournoi ne serait pas relocalisé en 2020 et que les détenteurs de billets seraient remboursés.

Mais une chose au sujet de la situation que nous vivons tous est certaine: la pandémie de COVID-19 prendra fin. Tout cela passera, les Championnats nous attendront toujours, avec ses pelouses vertes, le fond londonien, les fraises à la crème et les verres de Pimm’s, prêts à nouveau à faire briller ses protagonistes comme Roger Federer et Serena Williams, qui également à Wimbledon pour la saison prochaine.