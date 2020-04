Pas de vaccin = pas de tennis en 2020

L’ancienne championne du monde et champion du monde du Grand Chelem, Amélie Mauresmo, a rejoint la chorale des joueurs de tennis, passés et présents, qui estiment que le circuit de tennis ne reprendra pas en 2020 à moins qu’un vaccin pour COVID-19 ne soit disponible pour résoudre la crise .

Dans un post sur son compte Twitter, Mauresmo dit: “Je pense que nous allons devoir tracer une ligne sous la saison de tennis 2020. Circuit international = joueurs de toutes nationalités plus la direction, les spectateurs et les gens des 4 coins du monde qui donnent vie à ces événements.

Pas de vaccin = pas de tennis “Mauresmo, 40 ans, a remporté deux titres du Grand Chelem en simple, à l’Open d’Australie et à Wimbledon en 2006, et a également remporté la médaille d’argent en simple aux Jeux olympiques d’été de 2004. Elle était la quinzième n ° mondiale.

1 en tennis féminin depuis le début du classement informatique. En 2010, elle a commencé sa carrière en tant qu’entraîneure pour plusieurs joueurs de la WTA et de l’ATP, dont Andy Murray et a été intronisée au Temple de la renommée internationale du tennis en 2015.

Jusqu’à présent, toutes les épreuves de tennis jusqu’au 7 juin ont été annulées.

Mercredi, une réunion du conseil d’administration du All England Club est susceptible d’entraîner l’annulation de l’événement du Grand Chelem de Wimbledon. Plusieurs autres experts du tennis, dont le PDG de Tennis Australia Craig Tiley, ont déclaré qu’il n’y aurait probablement pas de tennis en 2020 compte tenu de la nature mondiale du sport.