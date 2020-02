Pas prêt à faire son retour, Bianca Andreescu se retire de Doha

N ° mondial 5 et la championne de l’US Open Bianca Andreescu sauteront l’épreuve WTA Premier 5 à Doha, toujours aux prises avec une blessure au genou gauche subie lors des finales WTA de l’année dernière. La native de Mississauga a été l’une des joueuses de la saison en 2019, partant de l’extérieur du top 150 et gagnant une place dans le top 5 après une couronne majeure et deux autres titres notables, montrant son meilleur tennis contre les rivales du haut. -10 et dans les rencontres les plus importantes.

Bianca a connu la gloire ultime du tennis, mais aussi deux blessures graves, surmontant la première mais toujours confrontée à la dernière, ce qui a retardé sa campagne 2020. Il y a treize mois, le jeune Canadien s’est qualifié pour le tableau principal de l’ASB Classic à Auckland et a atteint la première finale de la WTA, réalisant également le tableau principal à Melbourne pour un début aux Majors, marquant une victoire avant de perdre contre le numéro un mondial.

12 Anastasija Sevastova. Après la couronne de 125 km à Newport Beach, Bianca a stupéfait le monde du tennis à Indian Wells, remportant un titre massif en tant que plus jeune championne depuis Serena Williams et espérant plus à Miami.

Face à Anett Kontaveit au quatrième tour en Floride, Andreescu a subi une blessure à l’épaule qui l’a forcée à sauter presque toute l’action jusqu’en août, jouant un seul match à Roland Garros et effectuant un retour à la maison à Toronto, impatient de revenir sur la victoire façon.

Prêt à continuer là où elle est partie en mars, Andreescu a battu trois rivaux parmi les 10 premiers en route vers le trophée, devenant le héros national et prenant de l’ampleur avant l’US Open où elle a conquis la première couronne majeure et écrit l’histoire en tant que première adolescente avec un Titre du Grand Chelem depuis 2006 et Maria Sharapova!

Réduisant le calendrier après New York pour éviter des blessures potentielles, Bianca a perdu contre Naomi Osaka en quart de finale à Pékin, jetant un œil sur la finale de la WTA à Shenzhen où elle a fait ses débuts en tant que plus jeune joueuse du tirage au sort.

Manquant une énorme opportunité contre Simona Halep lors de la première rencontre lors de l’événement premium WTA, Andreescu a dû se retirer contre Karolina Pliskova à la suite d’une méchante blessure au genou gauche, mettant fin à la saison et se retirant de l’ASB Classic où elle était censée lancer 2020.

Incapable d’obtenir quelques heures d’entraînement, Bianca a également décidé de sauter l’Open d’Australie, voyageant avec l’équipe canadienne pour la rencontre de la Fed Cup contre la Suisse à Bienne, mais sans jouer de caoutchouc malgré le fait qu’elle était nommée pour l’équipe de double lors du tirage au sort.

N’atteignant toujours pas ses 100%, Bianca a dû se retirer de Dubaï et de Doha, travaillant dur sur un retour et espérant défendre le titre dans le désert en mars. “Je suis très triste d’annoncer que je ne pourrai pas participer au Qatar Total Open à Doha la semaine prochaine.

Je ne suis pas encore à 100%, et suite à la recommandation de mon équipe et de mon médecin, je ne veux prendre aucun risque pour me blesser au genou. Chaque jour, je me rapproche du retour à la compétition, mais Doha est trop tôt. J’espère pouvoir venir jouer à Doha l’année prochaine “, a déclaré Andreescu.