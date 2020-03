Pas Roger Federer comme soulagement comique, le tennis a besoin d’une meilleure coordination dans le plan d’action

“Roger Federer n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour se faire opérer”, “Roger Federer est en pause de tennis, et le tennis a donc été arrêté”, et ainsi de suite. Des variations de ces déclarations ont tourbillonné sur les réseaux sociaux, en particulier sur Twitter au cours des derniers jours, coïncidant avec l’intensification de l’inquiétude à propos de l’épidémie de Covid-19.

Indéniablement, des commentaires comme ceux-ci offrent une certaine légèreté au sentiment de chaos et d’impuissance qui s’est infiltré dans le sport qui chancelait avec l’annulation soudaine du BNP Paribas Open à Indian Wells. Même si les joueurs avaient commencé à se rassembler sur le site, le tirage au sort étant sur le point d’être annoncé, les organisateurs du tournoi ont publié un tweet indiquant que l’événement n’aurait pas lieu cette année.

La façon dont ils ont choisi d’informer tout le monde – pas seulement le public mais aussi les joueurs – a aggravé les colères, allant de la colère à la frustration, et même au désespoir. Dans ces moments-là, un retour aux Suisses semble être une distraction – même si Federer n’a joué aucun rôle dans le réorientation du cours de la saison de tennis de cette façon.

En parlant de Federer, il a été réitéré que non seulement il peut être analogisé de plusieurs manières, mais aussi à travers une myriade de sujets et de sujets. Une telle façon de procéder serait de mettre en corrélation le champion du slam à 20 reprises avec un arbre dont les racines sont tout aussi profondes à l’intérieur que ses branches sont réparties dans une canopée unique et inégalée.

Et, comme pour les arbres, alors que Federer, le joueur reste une partie intégrante du tennis masculin, la dépendance continue envers lui – même pour alléger l’atmosphère – divulgue le déséquilibre dans le sport beaucoup plus fort que jamais.

Cela laisse également la question de savoir ce que le tennis ferait et comment ce serait une fois que l’homme aurait pris sa retraite? Car, avouons-le – maintenant ou plus tard – la retraite de Federer est imminente et ce serait lui rendre un mauvais service de s’attendre à ce qu’il joue aussi longtemps que nous le souhaitons plutôt que de respecter ses choix personnels.

De ce point de vue, cela n’aide pas non plus le tennis, car il doit mettre en avant l’aide d’un joueur en réadaptation après une chirurgie au lieu de se concentrer sur le fait qu’il n’y a pas de plan d’action mieux concrétisé vis-à-vis tournois.

Juste après l’annulation d’Indian Wells, Andrea Gaudenzi, le président de l’ATP a publié une déclaration sur le développement. La déclaration se lit comme suit: «Bien que nous regrettons que le BNP Paribas Open à Indian Wells n’ait pas lieu, le calendrier de l’ATP Tour au-delà d’Indian Wells reste le statu quo.

Nous continuons de surveiller la situation quotidiennement, en travaillant étroitement avec nos joueurs et les membres du tournoi, étant entendu que les directives doivent être prises par les autorités locales de santé publique. Nous nous engageons à explorer toutes les options pour le fonctionnement des tournois à venir car la santé et la sécurité de nos joueurs et de toutes les autres parties prenantes restent notre priorité absolue.

Toute nouvelle mise à jour sera communiquée sur les plateformes ATP ». L’homologue de Gaudenzi WTA, Steve Simon, dans sa propre déclaration, a offert: «Tout d’abord, il n’y a rien de plus important que de protéger la santé de nos joueurs, de notre personnel, de nos bénévoles et de nos fans qui assistent à nos événements… La WTA sympathise avec les personnes concernées par le coronavirus dans cette région et dans le monde… Il est trop tôt pour spéculer sur ce qui arrivera aux autres tournois qui suivront.

Nous continuerons de suivre de près la situation. La santé et la sécurité passeront toujours en premier ». Malgré les assurances recherchées par ces communications, l’évidence du scénario ne peut être minimisée.

Que, dans un avenir prévisible, le tennis est dans les limbes et qu’en dépit de ces messages des organes parents du tennis masculin et féminin, les choses ne sont pas exactement rationalisées. Lors de l’ATP Main Tour, l’Open de Miami, le prochain grand événement aligné après Indian Wells, a précisé qu’il n’était pas annulé mais a également inséré la condition que la situation était surveillée aux côtés des autorités gouvernementales.

Pendant ce temps, l’Open de Barcelone a annulé son événement de présentation sur place prévu pour annoncer la liste complète des joueurs participant à son édition 2020 tout en réaffirmant non seulement le calendrier de l’événement, mais en mentionnant également qu’ils faisaient également le point de la situation aux côtés des autorités compétentes.

Le Monte Carlo Rolex Masters a émis sa directive selon laquelle il surveillait également la situation tout en mentionnant que l’événement pourrait être organisé sans spectateurs si le besoin s’en faisait sentir. Sur l’ATP Challenger Tour, les Challengers Nur-Sultan et Potchefstroom ont lieu bien que les joueurs allemands et français aient dû quitter l’événement kazakh, à mi-chemin à la lumière des développements récents pour éviter la quarantaine.

Hormis la liste ATP et WTA, les événements sur le circuit ITF, eux aussi, se déroulent majoritairement sans aucun arrêt. Chaque section de la tournée va dans sa propre direction, contredisant la prémisse de ses administrateurs de prioriser la santé des joueurs et des autres parties prenantes.

Par conséquent, le tennis doit choisir avec une finalité maintenant. Soit, il opte pour la précaution dans son équivoque: c’est-à-dire aucun jeu que ce soit tout en tenant compte d’un champ de niveau en termes d’argent (dans la mesure du possible) et de points de classement.

Ou, pire encore, il vit la perspective de démentir sa promesse de jouer, au plus loin possible, encore et encore. Crédit photo: Ben Solomon / Laver Cup