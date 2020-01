Pat Cash, Jelena Dokic et Rennae Stubbs choisissent Ash Barty pour remporter l’Open d’Australie

Pat Cash, Jelena Dokic et Rennae Stubbs, anciens joueurs de tennis australiens, pensent qu’Ash Barty joue assez bien pour devenir le premier joueur à domicile à remporter le titre de l’Open d’Australie depuis 1978. Barty est en quarts de finale pour la deuxième année consécutive. et elle rencontre la Tchèque Petra Kvitova, qui l’a battue au même stade ici il y a 12 mois.

Selon WA aujourd’hui, Cash, un ancien champion de Wimbledon, a déclaré: “Serena, Osaka, ils ne sont plus dans le tournoi. Elle peut manœuvrer les autres joueurs et jouer son style de jeu. Je ne pense pas qu’il reste de joueurs le tirage lui fera vraiment peur.

De toute évidence, c’est celui qui joue le mieux le jour dans le meilleur des trois sets et si vous courez un peu, vous pouvez gagner le match, mais je ne vois personne pour qui elle sera particulièrement effrayée. Quand (Kvitova) est chaud, elle est chaude.

Mais Ash est une meilleure joueuse qu’elle ne l’était cette fois l’année dernière. Un joueur nettement meilleur. Et je pense qu’elle récupérera suffisamment de balles et rendra les choses difficiles. Si Petra se détourne et frappe beaucoup de gagnants et que Ash se resserre, cela pourrait arriver, mais je ne pense pas que Ash ait joué son meilleur tennis cet été, de loin.

Mais elle passe à travers les matchs – ce dernier [a three-set win against Alison Riske of the US] était difficile – et elle trouve un moyen. C’est ce que vous faites lorsque vous êtes en forme et que vous gagnez des matchs.

Je pense qu’elle s’améliorera suffisamment pour surmonter Kvitova et passer aux phases suivantes en finale. “Dokic, un ancien numéro 4 mondial, avait choisi Barty comme favori pour gagner même avant le début du tournoi et pense toujours que Barty ira tout le temps façon, “Il est extrêmement difficile.

Peu de gens l’ont fait au fil des ans. C’est difficile de jouer à la maison. J’étais quelqu’un qui aimait vraiment jouer en Australie. J’ai bien fait ici. Mais en même temps, vous ressentez toujours cette pression supplémentaire, l’attention des médias, les attentes, c’est beaucoup plus difficile à faire, peu importe la façon dont vous gérez la pression.

Je suis sûr qu’elle le ressent un peu plus ici qu’ailleurs mais jusqu’ici, tout va bien. “Stubbs, qui était mieux connue pour sa brillante carrière en double, a déclaré:” Tout le monde parle de sa victoire aux Français [Open] mais je pense que l’une des victoires les plus importantes pour elle a été de gagner à Shenzen.

Je pense que c’était une victoire importante, car elle s’est avérée être une joueuse qui peut battre n’importe qui n’importe quel jour et sa confiance est là maintenant. Cette confiance, combinée à des améliorations de son revers et de son service, a réuni toutes les pièces du puzzle, selon Cash.

Je pense que l’attente est un peu une épée à double tranchant et Ash s’attend à bien faire aussi. Cela ajoute un peu de pression. Je ne pense pas qu’elle ait joué librement cette année. Mais maintenant qu’elle est à ce stade, elle peut se détendre un peu.

Si elle avait perdu au préalable, les gens auraient dit que c’était une déception et elle penserait la même chose. Elle cherche évidemment à remporter le titre, mais il n’y a aucune honte à perdre contre Kvitova ou qui que ce soit d’autre dans le tournoi.

Je pense que c’est un moment où elle peut commencer à se détendre et je pense que son meilleur tennis est devant elle. Certainement son service [is better]. Son revers est meilleur, sa concentration mentale, c’est bon. Je pense que dans l’ensemble, ses deux coups les plus faibles étaient la constance lors de son premier service et son revers et ils ont tous deux été améliorés. Ensuite, vous avez la confiance qui va avec tout cela. ”