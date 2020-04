Pat Cash réagit à l’annulation de Wimbledon

L’ancien numéro 4 mondial Pat Cash a eu le cœur brisé après l’annulation de Wimbledon. Mercredi, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension des visites jusqu’au 13 juillet en raison de l’épidémie de coronavirus. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’une réunion d’urgence du conseil d’administration aurait lieu cette semaine pour déterminer la foi de Wimbledon.

Wimbledon devait avoir lieu du 29 juin au 12 juillet. “C’est avec grand regret que le comité directeur du All England Club (AELTC) et le comité de gestion des championnats ont décidé aujourd’hui que les championnats 2020 seront annulés en raison de aux problèmes de santé publique liés à l’épidémie de coronavirus.

Les 134e championnats se dérouleront plutôt du 28 juin au 11 juillet 2021 “, a déclaré Wimbledon dans un communiqué publié.” Le plus important dans notre esprit a été la santé et la sécurité de tous ceux qui se sont réunis pour que Wimbledon se produise – le public dans le Royaume-Uni et visiteurs du monde entier, nos joueurs, invités, membres, personnel, bénévoles, partenaires, entrepreneurs et résidents locaux – ainsi que notre responsabilité plus large envers les efforts de la société pour relever ce défi mondial à notre mode de vie. “

Cash a remporté son premier titre du Grand Chelem à Wimbledon en 1987. “De toute évidence, le cœur brisé a perdu les championnats de Wimbledon cette année”, a déclaré Cash dans un message sur Twitter. “Je suis attristé par le fait que le club soutient des centaines d’organisations caritatives locales désespérées avec les bénéfices. Les joueurs sont adaptables, c’est une force, car ce sont les petites personnes en marge qui souffrent vraiment maintenant!