«Patinoire transformée en morgue»

Paul Gasol, le vétéran de la NBA qui a rejoint Rafael Nadal pour aider le projet de la Croix-Rouge, est profondément préoccupé par l’état actuel de l’Espagne sous la menace du coronavirus. Plus de 120 000 des compatriotes de Gasol ont été infectés par COVID-19 et plus de 11 000 sont morts à ce jour.

Gasol était dérangé par la façon dont les choses ont commencé à changer dans de nombreux endroits animés de son pays d’origine. Cependant, Pau sait que les mesures prises par les autorités sont dures, mais il exhorte les gens à les respecter car cela va empêcher le coronavirus de se propager.

«Une histoire récente d’Espagne m’a vraiment secoué. Dans l’un des quartiers les plus animés de Madrid, il y a un centre commercial appelé Palacio de Hielo (Palais de glace). C’est un grand centre commercial avec des magasins et des restaurants, et la principale attraction est une patinoire de taille olympique.

Aujourd’hui, cependant, le centre commercial est vide, car les Espagnols ont l’ordre de rester chez eux dans tout le pays », a déclaré Gasol dans The Players’s Tribune. «La patinoire, quant à elle, a été transformée en morgue de fortune.

Pensez-y: une patinoire … est maintenant une morgue. Ces derniers jours, Madrid a annoncé la conversion d’un deuxième bâtiment en morgue de fortune. C’est comme ça que la vie a changé en Espagne en si peu de temps », a poursuivi le joueur de la NBA de 2,16 mètres.

Outre les espaces publics se transformant en quelque chose de totalement différent de ce qu’ils étaient censés être, les interactions sociales ont été limitées autant que possible. «En Espagne, comme en Italie, les membres de la famille ne sont pas autorisés à rendre visite à leurs proches mourants – pour dire un dernier au revoir – de peur de propager le virus.

Les femmes qui accouchent ne peuvent pas avoir d’êtres chers à leur chevet à l’hôpital. Les mariages sont annulés. Les enterrements ont lieu sans participants. Il s’agit d’un autre type d’isolement », a expliqué Pau Gasol. Cependant, Pau Gasol compte sur le pouvoir des humains de rester unis dans les moments difficiles et espère que le monde ne sera pas trop endommagé après la fin de la pandémie.