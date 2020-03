Patricio Apey parle du personnage de Tsitsipas et Murray

Le nom de Patrick apey C’était dans la bouche de tout le monde il n’y a pas longtemps. Sans surprise, le Chilien est l’un des agents les plus connus dans le monde du tennis, entre autres en charge de lancer la célébrité dans Andy Murray quand les Britanniques n’étaient qu’un petit adolescent. Il était également au début de la carrière de Alexander Zverev, mais son nom, cette fois, a fini par s’associer à Sascha pour des raisons pas trop positives: un différend juridique, après avoir tous deux rompu leur relation, qui a influencé la baisse de performance allemande pendant plusieurs mois.

Maintenant, Patricio profite de son élève le plus remarquable, qui frappe à la porte de l’élite mondiale depuis plusieurs mois: Stefanos Tsitsipas. Dans une interview pour Tennis365, Apey avoue que le moment emblématique où il a commencé à réaliser le potentiel de son joueur s’est produit au 02 Arena de Londres. Là, Stefanos a vaincu Federer ou Thiem pour remporter la Finales ATP, tandis qu’un grand contingent grec acclamait avec ferveur les tribunes. Ce fut un moment que l’agent n’oublie pas: “La meilleure partie de mon travail est de voir comment une personne que vous avez rencontrée pour la première fois à l’âge de 15 ans réalise une grande réussite. Cela vous donne un sentiment de succès et réaffirme ce en quoi vous croyiez il y a des années. En 30 ans à regarder le tennis, je n’ai jamais vu un stand donner à quelqu’un comme ça à un moment crucial du match. Les chants de “Hellas Tsitsipas” sont restés dans ma tête pendant des heures et des heures après le match. Il y avait quelque chose de magique à l’époque et Je suis sûr que si Stefanos a un excellent palmarès, ce championnat aura eu un impact significatif sur son chemin. “

Pour arriver à ce point, il doit y avoir plusieurs mois de travaux antérieurs. Apey travaille en étroite collaboration avec le joueur de tennis grec, en traitant des aspects importants qui auront une large pertinence à l’avenir. Pour lui, ce travail en commun est un réel plaisir Personnalité de Stefanos: “Il est excellent avec qui travailler. Il est très prévenant et apprécie tous les conseils qu’il reçoit des gens aux cheveux gris qui l’entourent (rires). Il a une concentration unique sur tout. Par exemple, après la finale de l’ATP, les chances sont Voir tous les joueurs de l’ATP prendre le même selfie: aux Maldives, dans une piscine à débordement. Il a fait un voyage en Islande et à Oman et a profité de chaque minute de ses aventures. Il a un esprit agité, désireux d’explorer et de créer. Ses vlogs parlent d’eux-mêmes. Peut-être, pour un jeune qui souhaite parcourir le monde, c’est normal, mais pour un athlète professionnel de 21 ans, c’est une nouvelle approche que je sais que le public apprécie. “

L’expérience d’Apey avec les joueurs de tennis remonte, comme mentionné ci-dessus, à il y a de nombreuses années. Avec le projet de Stefanos en préparation, Patricio parie sur la renaissance de son autre grand succès: Andy Murray. C’est plus facile quand, selon lui, les principes “du jeu” n’ont pas changé depuis quelques années: “La maxime d’aider le joueur à se développer sur le terrain comme la plus haute priorité reste. Si vous n’êtes pas un champion, élaborez un plan commercial n’a aucun sens. Si vous regardez, quand Murray est devenu professionnel, en 2005/2006, la scène britannique avait déjà fait un trou pour lui-même grâce à Rusedski ou Henman. Andy avait un grand trou pour lui, étant l’espoir britannique à Wimbledon Par exemple, aujourd’hui, ce scénario global a été fait colossal grâce au travail de Trois grands, et maintenant tous les jeunes essaient de l’occuper. Je pense qu’un moment passionnant arrive pour le tennis. “

Enfin, le Chilien fait l’éloge d’Andy, précisant qu’il n’a aucun doute sur un retour au plus haut niveau des pistes: “Ce que Andy m’a toujours fait comprendre, c’est son l’amour pour le tennis. L’une des caractéristiques les plus admirables de Murray, dès son plus jeune âge, est que le facteur qui l’a le plus motivé n’a jamais été l’argent, mais son amour pour le sport et son profond désir de compétitionner et de gagner. Il a prouvé maintes et maintes fois qu’il avait ce désir sans fin de compétitionner, comme s’il voulait rendre hommage au sport qui a tout donné. J’espère que quand tout sera fini, il restera attaché au tennis; ce sera mieux avec lui. “

