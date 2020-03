Patrick McEnroe confirme son positif pour le coronavirus

L’ancien joueur de tennis et ancien capitaine de l’équipe américaine de Coupe Davis, Patrick McEnroe, qui vit à Bronxville (New York), a confirmé mardi qu’il avait été testé positif au coronavirus. et récupère à la maison.

McEnroe, 53 ans, explique dans une vidéo sur son compte twitter que il était déjà à la maison depuis 11 jours après avoir ressenti des symptômes mineurs de la maladie et qui, après avoir été testés, se sont révélés positifs et sont retournés en détention.

“Ce sont les mauvaises nouvelles, qu’en fin de compte, j’ai été testé positif au virus, mais la bonne nouvelle est que je me sens bien, les symptômes passent et je pense que je suis déjà guéri à 100% “, a expliqué le frère cadet de John McEnroe.

“Il est important de se conformer aux recommandations et je vous exhorte à faire de même que moi pour voir à quel point toutes les choses que l’on nous dit sur la maladie et la lutte pour la vaincre sont vraies”, a-t-il déclaré. McEnroe.

“Je me sens bien et je demande aux gens qui vivent la même situation que la mienne d’écouter et de tenir compte de toutes les recommandations et de rester à la maison”, a-t-il ajouté.

Le plus jeune des frères McEnroe, qui a dirigé l’équipe américaine de la Coupe Davis pendant 10 ans (2000 à 2010) – il est le capitaine le plus ancien de l’équipe américaine – a remporté le Silver Salad Bowl en 2007., avec une victoire 4-1 contre la Russie.

