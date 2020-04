Patrick McEnroe craint l’annulation de l’US Open

L’ancien numéro 3 mondial du double Patrick Mcenroe dit qu’il y a une réelle possibilité que l’US Open soit annulé cette année. Dans l’état actuel des choses, aucun événement n’aura lieu avant le 13 juillet au moins en raison de l’épidémie de coronavirus.

L’US Open commence le 31 août, mais certains craignent que la suspension ne soit prolongée et que toute la saison soit annulée à terme. Les États-Unis ont été le pays le plus durement touché par l’épidémie de coronavirus. Pendant ce temps, New York – la maison de l’US Open – a été l’une des villes les plus touchées au monde par cette pandémie.

“Oh, je pense que (l’US Open) pourrait définitivement être annulé”, a-t-il déclaré. “Je veux dire, je n’ai aucune information privilégiée autre que de voir ce qui se passe dans le monde et à New York.” La chose difficile à propos du tennis et du tennis professionnel, en particulier, c’est que c’est un sport international, donc pour le tennis professionnel de se relever et en cours d’exécution, essentiellement cela doit être sous contrôle dans le monde entier et pas seulement aux États-Unis.

“En ce moment, ils parlent de jouer à la Ligue majeure de baseball (MLB), ce qui n’est pas facile, mais c’est un peu plus possible de gérer cela parce que vous êtes dans un seul pays. Au tennis, vous avez des joueurs, des médias et des fans qui viennent du monde entier pour ces grands tournois, donc à moins que tout cela ne soit sous contrôle, il sera très difficile de mettre l’événement en place.

“Ils commencent à accélérer les préparatifs presque au début de l’Open de France, donc il y a beaucoup de travail à faire pour préparer les installations et les préparer pour les qualifications, puis le tirage au sort. Vous ne pouvez pas simplement basculer un bouton sur préparez-le car il faut des mois de préparation. ”