Patrick McEnroe découvre les grandes améliorations de Thiem dans son tennis

Si nous devons mentionner une personne affectée par le “black-out” mondial que le tennis vit à cause du coronavirus, c’est sans aucun doute Dominic Thiem. L’Autrichien n’a pas pu défendre sa couronne en Puits indiens ni continuer sa séquence de jeu phénoménale. Des résultats tels que les finales à Londres ou en Australie le confirment, et tout après une mutation vers un tennis beaucoup plus polyvalent, quelque chose que Patrick McEnroe explique parfaitement pour l’ATP: “Maintenant, il est beaucoup plus polyvalent avec son revers, utilisant beaucoup plus de coupes. , tirant des parallèles et obtenant beaucoup plus sur le terrain. Maintenant, il joue plus près de la ligne de fond et est capable de terminer les points à la fois en revers et en coup droit. Vous devez être en mesure de prendre du temps à votre adversaire si vous voulez réussir, et il s’améliore. ”

