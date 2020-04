Patrick McEnroe fait le point sur sa santé

L’ancien champion de France Open de double Patrick McEnroe a fait le point sur l’état de la santé de ses fans sur les réseaux sociaux après avoir révélé la semaine dernière qu’il avait été testé positif pour le nouveau coronavirus. McEnroe a déclaré qu’il avait un cas bénin de virus.

McEnroe a publié une vidéo sur son compte Twitter dans laquelle il dit qu’il se sent beaucoup mieux mais qu’il lui a été conseillé de subir un deuxième test pour le virus. “Je pense et prie pour tous ceux qui se battent au premier plan: les médecins, les entreprises de transport et tous ceux qui aident les malades.”

Merci à eux pour tout. Quant à moi, je me sens beaucoup mieux. Le médecin m’a conseillé de faire un deuxième test pour le virus. Ma femme Melissa et moi adorerions réussir si c’était si simple. Nous sommes sur la liste d’attente de l’État de New York.

Nous ne pouvons passer l’analyse qu’après un certain temps. En attendant, nous restons en quarantaine et suivons toutes les mesures de sécurité. “McEnroe, 53 ans, est également un ancien capitaine de l’équipe de Coupe Davis des États-Unis. Il a remporté un titre en simple et 16 titres en double au cours de sa carrière.

Son meilleur classement en carrière était le 28e mondial en simple et le 3e mondial en double. Il est également le frère de John McEnroe. McEnroe travaille actuellement comme diffuseur pour ESPN et a précédemment travaillé pour CBS de 1996 à 2008.

Mise à jour du dimanche …

Merci à la communauté de livraison de la communauté médicale, etc.

🙏🙏❤️❤️ pic.twitter.com/o4mTWOwwJK – Patrick McEnroe (@PatrickMcEnroe) 5 avril 2020