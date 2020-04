Patrick McEnroe raconte sa lutte contre le virus depuis un sous-sol

Il y a onze jours, nous avons reçu la nouvelle de la contagion de Patrick McEnroe par coronavirus à travers un tweet que l’ancien joueur lui-même a publié sur son profil. L’exemple que cette pandémie affecte de la même manière un multiple champion du Grand Chelem que cette personne qui n’a jamais attrapé une raquette de sa vie. À 53 ans, le petit frère de John est mis en quarantaine dans sa maison de New York avec sa famille, bien qu’il garde toujours des distances de sécurité. Et comment cela se fait-il? Lorsque vous avez un sous-sol à la maison, l’aventure est possible. C’est ce que l’Américain raconte dans une interview à Sky Sports.

Patrick commence le discours en racontant les événements depuis leur origine, quand il a vu que son corps n’avait pas réagi de la même manière qu’il y a des semaines. «Je me sentais un peu plus fatigué que la normale, très endolori. Je pensais que c’était parce que j’avais commencé à courir un peu plus ces derniers jours, nous avions fermé nos académies à New York, c’était une période très stressante avec ma femme et mes trois enfants, donc ça a pris quelques jours sans se sentir 100% Je me souviens de ce samedi, juste après le dîner, disant à ma femme que je ne me sentais pas très bien. J’ai décidé de prendre ma température et, en effet, j’ai eu un peu de fièvre: 38 degrés», Commente le natif de Manhasset.

“Heureusement, nous avons un sous-sol dans notre maison qui est isolé et qui a sa propre salle de bain, donc à partir de ce moment je me suis installé ici, il y a presque trois semaines”, explique l’ancien numéro 3 mondial en double. Heureusement, mes symptômes n’ont jamais été aussi graves. J’ai eu de la fièvre pendant quelques jours, de la diarrhée pendant quelques jours, des maux et des douleurs. Les deux premières nuits, je n’ai pas pu bien dormir, pour moi et pour tout ce qui se passait à New York. Il était pratiquement impossible de se faire tester en raison de l’état de tous les hôpitaux et cabinets médicaux, le système de santé s’est effondré. “

La situation est devenue encore plus chaotique dans la capitale américaine, mais McEnroe a déjà marqué son itinéraire, il ne reste plus qu’à expulser le «bug». «Environ une semaine plus tard, j’ai passé un examen dans l’État de New York. J’ai appelé le numéro sans frais et ils m’ont mis sur la liste. Il m’a fallu environ une semaine pour recevoir les résultats du test, un examen très pratique et bien organisé, je l’ai passé près de chez moi. Environ 24 heures plus tard, j’avais déjà les résultats: positif. Ce fut une surprise pour moi, mais j’étais prudemment optimiste », explique l’un des visages les plus courants de la dernière Laver Cup.

Maintenant, je suis toutes les règles de la distance sociale, je suis toujours là parce que maintenant je dois passer un autre examen pour montrer que je ne l’ai plus. Je suis de retour sur une autre liste, alors J’espère que tout va bien pour moi et pour ma famille“Dit le père de famille, bien qu’il ne puisse plus avoir aujourd’hui le contact qu’il souhaite. «Ma femme a été incroyable et mes trois enfants se portent bien. Ils ont commencé l’éducation en ligne il y a trois semaines, donc ils sont occupés. Maintenant, ce qui est le plus pratiqué à la maison, c’est de regarder des séries sur Netflix. Dans mon cas, j’essaie de marcher beaucoup et de passer beaucoup de temps avec mon chien », conclut-il.

