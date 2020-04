Patrick Mouratoglou et Alex Popyrin unissent leurs forces pour lancer Ultimate Tennis Showdown

Entraîneur français Patrick Mouratoglou a eu une idée unique de continuer à jouer au tennis pendant ces mois d’arrêt obligatoire. L’entraîneur de Serena Williams s’est associé à Alex Popyrin – père d’Alexie Popyrin – pour lancer l’Ultimate Tennis Showdown (UTS), le 18 avril 2020.

L’UTS proposera une série de matchs entre certains des meilleurs joueurs professionnels du monde qui seront diffusés en direct aux spectateurs du monde entier. À partir du week-end du 16 et 17 mai, 10 matchs seront disputés au cours des cinq prochains week-ends, jusqu’en juin.

L’ensemble de ces 50 matchs se déroulera à l’Académie Mouratoglou et se déroulera à huis clos. L’objectif de l’UTS est de réinventer la manière dont le tennis est généralement vécu et consommé. Il y aura une interaction en temps réel entre les fans de tennis du monde entier et leurs joueurs préférés, les fans peuvent écouter toutes les conversations entre les joueurs et les entraîneurs (qui auront lieu soit sur le terrain, soit par coaching vidéo).

Les joueurs impliqués dans les matchs seront autorisés à exprimer librement leurs émotions sur le terrain, contrairement aux matchs professionnels où ils doivent suivre un code de conduite plus strict. À propos du concept, Mouratoglou a déclaré: «L’UTT est simplement destiné à être une alternative à ce qui existe déjà.

Il s’agit d’une plateforme créée pour mettre en valeur le talent, l’athlétisme et les personnalités incroyables du large éventail de joueurs de tennis. Il propose une approche nouvelle et innovante, ciblant un public de tennis plus jeune et propose une manière différente de répartir l’argent entre les joueurs ».

Il a également ajouté: «L’UTS se définit comme une ligue centrée sur le joueur et dispose donc d’un système axé sur la redistribution des revenus entre les joueurs. Ce système pourrait être particulièrement avantageux pour les joueurs de rang inférieur ».

Désormais, David Goffin et Alexei Popyrin sont les deux premières stars à s’être engagées sur l’événement. S’exprimant sur l’initiative, le père de Popyrin et co-fondateur d’UTS, Popyrin senior, a partagé: «Il ne fait aucun doute que l’Ultimate Tennis Showdown, avec des matchs simples passionnants et des millions de dollars de prix, a le potentiel d’être le plus grand du monde. compétition de tennis passionnante.

Les fans qui regardent à la maison se sentiront plus proches que jamais des stars du tennis mondial grâce à notre format engageant ». Crédit photo: The Indian Express