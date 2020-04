Patrick Mouratoglou et son nouveau circuit

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a donné hier une des bonnes nouvelles de la semaine. Le tennis reviendrait en mai avec un nouveau circuit, où de nombreux joueurs de tennis joueront des matchs en tête-à-tête en toute liberté, des matchs à huis clos et avec des règles quelque peu nouvelles. Mouratoglou a parlé de tout cela dans une longue interview sur Tennis Majors.

Nouveau circuit par Patrick Mouratoglou: “Nous voulions profiter de cette période de confinement que presque tout le monde traverse. Pendant cinq week-ends, du 16 au 17 mai, dix joueurs de tennis joueront les uns contre les autres. En d’autres termes, nous jouerons 50 matchs. Après Si tous ces jeux sont joués, nous allons nous asseoir pour voir si les gens ont apprécié cette nouveauté et nous nous adapterons à l’avenir. Je ne veux pas que ce soit un événement unique. UTS est un championnat qui durera toute la saison pour les années à venir. les joueurs de tennis gagneront des points, de l’argent et évidemment il y aura un champion. “

Les joueurs ont confirmé jusqu’à présent: “Pour l’instant, nous n’avons que David Goffin et Alexei Popyrin confirmés. Dans les prochaines semaines, je vais annoncer les noms des autres joueurs de tennis. Je suis très confiant car j’ai parlé avec de nombreux joueurs et beaucoup d’entre eux m’ont donné la clé pour jouer. Ils ne seront pas les matchs en mode exposition, car ils sont tous concurrents et ils voudront être champions et gagner autant d’argent que possible. “

Où auront lieu les matchs?: “Le lieu choisi pour jouer tous ces matches est la Mouratoglou Tennis Academy, qui dispose d’infrastructures incroyables. Elle est proche de Nice, dans le sud de la France et très proche de Monte-Carlo et de Marseille. C’est une région où il y a beaucoup de joueurs professionnels. initialement la fin de l’état d’alarme en France se terminera le 11 mai, donc les joueurs français ont beaucoup d’options pour voyager et jouer dans ce tournoi. Mon académie accueillera les cinq premiers week-ends. Si la situation s’améliore, j’essaierai d’autres jeux aux États-Unis, en Australie et en Asie. “

Mouratoglou est de nouveau en faveur du coaching: “Nous voulons encourager les interactions pendant les matchs. Je veux que les gens interagissent avec les joueurs de tennis. Je veux qu’il y ait un entraîneur sur le terrain, un physiothérapeute et même les parents et la petite amie du joueur s’ils le souhaitent. Les joueurs sont des gens qui ressentent beaucoup les choses quand ils sont au milieu d’un match et peut-être qu’il sera très utile d’entendre l’opinion de nombreuses personnes qui veulent le meilleur pour lui. “

Cela affectera-t-il la participation à ce tournoi sans public?: “Ce que nous voulons le moins, c’est que quelqu’un tombe malade, que ce soit un joueur de tennis, un joueur de ballon, un juge de chaise ou une caméra qui enregistre le match pour la télévision. L’idée est de s’entraîner tous ensemble, de subir une quarantaine de 15 jours, puis de commencer le match. Comme confirmé, il n’y aura pas d’audience dans les tribunes pour des raisons de sécurité. Il n’y aura pas non plus d’entraîneurs ou de familles, mais l’idée est que les joueurs interagissent avec des personnes de l’extérieur à l’aide d’un casque. Les joueurs au lieu de se croiser pendant les pauses “Tous les garçons du ballon porteront des gants et le ballon sera différent pour les deux joueurs et ils seront marqués”, a conclu Mouratoglou, qui a avoué vouloir rencontrer ATP, WTA et ITF pour parvenir à un accord avec son circuit.

