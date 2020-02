Patrick Mouratoglou salue les nouvelles règles de la WTA

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, a déclaré qu’il était temps d’adopter les nouvelles règles de la WTA qui permettront un entraînement en jeu depuis les tribunes pendant une période d’essai en 2020. L’essai devrait commencer lors des championnats hors taxes de Dubaï et de l’Open de Hongrie en février. avec la règle restant en place pendant les autres tournois WTA Premier et International de 2020.

Il n’est pas prévu d’étendre ces règles aux tournois du Grand Chelem pour le moment. Williams a été pénalisée lors de la finale de l’US Open 2018 contre Naomi Osaka lorsque Mouratoglou a été accusée de l’avoir entraînée depuis les tribunes. Écrivant sur Twitter, il a déclaré: «Le coaching a toujours été ma vie, mon travail, ma passion.

Le seul entraînement que j’ai eu a toujours été d’aider mes joueurs à gagner plus, à grimper dans le classement, à s’améliorer ». “Je suis un grand défenseur de l’entraînement sur le terrain car je pense que c’est génial pour le spectacle et aidera les gens derrière leur téléviseur ou leur ordinateur à comprendre notre sport et à mieux connaître la personnalité des joueurs”.

«J’aime et respecte la tradition du tennis, mais je veux aussi que le tennis entre dans l’ère de la modernité comme la plupart des autres sports de haut niveau. Le tennis est l’un des seuls sports à ne pas encourager le coaching. Il est temps pour la modernité ».

La WTA a déclaré dans un communiqué en janvier: “Le nouvel essai permettra aux entraîneurs d’entraîner leur joueur sous la forme qu’ils entraînent actuellement sans être pénalisés. Que ce soit des mots d’encouragement verbaux ou quelques mots lorsque leur joueur est sur le même côté du terrain à tous les signaux de la main, un tel entraînement tel qu’il a lieu maintenant depuis la surface de réparation sera autorisé. ”