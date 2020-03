Patrick Mouratoglou: Serena Williams n’a pas été la vraie Serena lors des quatre dernières finales du Grand Chelem

L’entraîneur de Serena Williams, Patrick Mouratoglou, admet qu’ils doivent s’adapter aux nouveaux défis auxquels est confrontée la 23 fois vainqueur du Grand Chelem, mais insiste sur le fait que nous n’avons pas vu le meilleur de l’Américaine lors de ses quatre dernières finales de Grand Chelem.

Après avoir accouché en septembre 2017, Williams est retournée à la compétition début 2018 et elle était de retour dans une finale majeure en juillet alors qu’elle jouait dans la finale de Wimbledon.

Cependant, elle a perdu ce match contre Angelique Kerber ainsi que la finale de l’US Open contre Naomi Osaka.

Elle a également joué dans deux finales du Grand Chelem en 2019, mais s’est inclinée contre Simona Halep au SW19 et a été battue par Bianca Andreescu à Flushing Meadows.

Pendant une colonne pour Tennishead.net, Mouratoglou a révélé que trouver le bon équilibre en termes de tournois et revenir à la pleine forme sont des choses sur lesquelles ils travaillent.

«Les gens me demandent si Serena joue suffisamment de tournois loin des tournois du Grand Chelem. Bien sûr, jouer et gagner des matchs ne peut que vous donner confiance, mais je ne pense pas que le manque de confiance ait été le problème pour elle », a-t-il écrit.

«Vous ne gagnez pas les quarts de finale et les demi-finales comme elle l’a fait sans avoir confiance en vous. De même, il n’y a eu aucun problème avec son niveau de tennis avant ces finales.

«La forme physique a néanmoins été un problème. Il a fallu beaucoup de temps à Serena pour se remettre en forme après l’accouchement. L’allaitement maternel a contribué à la durée de ce processus et il a fallu de très nombreux mois avant qu’elle ne puisse commencer à pratiquer comme elle en avait besoin pour se remettre en forme. Elle se rapproche de plus en plus de la forme physique à 100%, mais je ne pense pas qu’elle soit encore là.

“Il est important de sentir que votre condition physique est à un niveau suffisamment élevé pour vous permettre de récupérer beaucoup de balles si vous rencontrez des problèmes lors des rallyes. Vous devez avoir beaucoup d’options différentes. Lorsque vous sentez que vous n’êtes pas au maximum de votre forme physique, vous pourriez avoir l’impression de n’avoir qu’une seule option disponible – et si cette option ne fonctionne pas, vous pouvez commencer à paniquer parce que vous n’avez nulle part où vous tourner. “

Cependant, la Française dit que la joueuse de 38 ans n’a pas produit son meilleur tennis en quatre finales car elle ne s’est jamais vraiment lancée lors des défaites en deux sets.

«Quand Serena est Serena, elle est imparable. Elle n’a pas été la vraie Serena lors des quatre dernières finales. C’est ce que nous devons changer », a-t-il écrit.

Mouratoglou a poursuivi: «Il est toujours discutable de changer quelque chose lorsque vous avez été avec quelqu’un pendant si longtemps et que vous avez eu tant de bons résultats ensemble par le passé. Cela n’avait peut-être pas fonctionné lors des quatre dernières finales, mais auparavant, cela avait fonctionné dans 10 des 12 finales du Grand Chelem que Serena avait atteintes depuis que j’ai commencé à travailler avec elle il y a sept ans. Ce que nous devons considérer, c’est que Serena fait face à un nouveau défi en ce moment, le dernier de sa carrière, et que nous devons probablement nous adapter et trouver une solution. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.