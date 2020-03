Patrick Mouratoglou sur Coco Gauff: “Je sens qu’elle n’est pas si loin de remporter un Grand Chelem”

Patrick Mouratoglou pense que ce n’est qu’une question de temps avant que son protégé Coco Gauff remporte un Grand Chelem, ajoutant qu’elle “a beaucoup de choses à jouer”.

Gauff a annoncé son arrivée sur la grande scène l’année dernière lorsque, à 15 ans et trois mois, elle est devenue la plus jeune joueuse à atteindre le tableau principal de Wimbledon à l’ère ouverte.

Elle a bouleversé l’ancienne n ° 1 mondiale Venus Williams au premier tour à SW19 et a atteint le quatrième tour avant de perdre contre l’éventuelle gagnante Simona Halep.

Lors de l’Open d’Australie de cette année, elle a de nouveau battu Williams ainsi que la championne en titre Naomi Osaka avant de descendre à Sofia Kenin, qui a ensuite remporté le titre à Melbourne Park.

Mouratoglou estime que le jeune de 16 ans est un champion majeur de la fabrication.

“Je peux voir Coco se qualifier pour une finale et remporter un Grand Chelem”, a-t-il dit, ajoutant “Et je sens qu’elle n’est pas si loin.”

«Le match contre Sofia Kenin à Melbourne a montré que Coco devait encore s’améliorer. Bien sûr qu’elle le fait. Elle joue toujours à un niveau incroyable et la confiance en soi qu’elle a est si forte qu’elle peut surprendre et peut-être gagner un Grand Chelem. »

Gauff fait partie de l’Académie de tennis de Mouratoglou et, bien que son mentor pense qu’elle a déjà beaucoup à jouer, il voit beaucoup de place à l’amélioration.

“Le tennis de Coco est déjà grand. Elle a beaucoup de choses à jouer. un gros service, un revers incroyable, elle fait beaucoup de choses. Elle est capable de venir au filet », a-t-il déclaré. «Quand c’est un point de pression, elle peut y aller. Elle jouera également un vol de retour pour mettre la pression sur ses adversaires.

«Elle comprend déjà beaucoup de choses dans le tennis, mais ce n’est toujours pas suffisant. Il reste encore de la place pour que ses adversaires gagnent les points.

«Il y a certainement encore place à amélioration. Sa maturité est incroyable à 16 ans. C’est ce qui me distingue le plus. La façon dont elle gère les correspondances est unique. Mais elle n’a encore que 16 ans et, quand vous avez seulement 16 ans, vous avez encore tant de choses à améliorer, ce qui est formidable.

«Les joueuses qu’elle a battues en Slams – Venus Williams, Naomi Osaka – et qui ont refait la deuxième semaine de slam après avoir fait la deuxième semaine à Wimbledon, à cet âge, ayant tellement de choses à améliorer, ça en dit long sur elle comme une personne.”

