Patrick Mouratoglou sur Serena Williams et l’aspiration au Grand Chelem

Ce qui semblait être la cerise sur une carrière difficile à améliorer, devient une obsession qui menace de dynamiser le dernier tronçon de sa carrière. Serena Williams attend avec impatience la 24e titre du Grand Chelem dans sa carrière, le voir comme une obsession qui menace de devenir un cauchemar. La croisade américaine pour équilibrer le nombre de tournois récoltés par Margaret Court et présentent l’exploit comme une lutte pour l’autonomisation des femmes, elles semblent ne pas servir leurs intérêts sportifs. Finales perdues, tournois avec une condition physique améliorée et déçue comme le dernier de la Open d’Australie 2020, saper la confiance d’une femme qui est confinée dans l’expérience de Patrick Mouratoglou Pour trouver une solution.

“Ce qui s’est passé à Melbourne, nous ne nous y attendions pas et nous devons accepter que quelque chose ne fonctionne pas. Elle est positive car elle sent qu’elle est capable d’ajouter un titre de plus, si elle n’avait pas cette confiance, elle ne continuerait pas à concourir. Mais en même temps, elle porte un certain pessimisme car il considère un échec à ne pas gagner un Grand Chelem. Je pense aussi qu’il peut y arriver, mais pour cela il faut changer les choses dans notre dynamique. Il faut relever le défi sous un angle différent “, explique le célèbre entraîneur français qui est avec Serena depuis de nombreuses années. années et rend ce travail compatible avec son académie de la Côte d’Azur et les conseils de joueurs comme Tsitsipas ou Gauff.

Interrogé pour savoir si le problème de Serena est motivant, Patrick est franc. “Il n’a pas à jouer s’il n’a pas vraiment ressenti une grande passion pour ce sport. Il a déjà remporté 23 titres du Grand Chelem, mais il veut battre le record de tous les temps. Il est prêt à faire de grands efforts et des sacrifices, je ne sais pas combien d’années encore il peut continuer à concourir, mais le simple fait d’avoir été finaliste sur quatre après avoir été mère parle déjà de sa grandeur, cependant, il y a une grande différence entre être finaliste et championne. Il faut tout analyser en profondeur et comprendre ce qui se passe “, reflétait une Patrick Mouratoglou qui réaffirme sa confiance aveugle envers Serena Williams. “Il peut continuer à jouer au tennis au niveau requis pour gagner un Grand Chelem. Elle le sait et moi aussi”, a-t-il déclaré.

