Patrick Mouratoglu dit que le tennis doit changer, alors que les raquettes cessent de se déchaîner sur les courts

Les tournois de tennis pour hommes et femmes sont suspendus depuis un peu plus d’un mois à cause de la pandémie de COVID-19. Le verrouillage des tournois de tennis a été prolongé jusqu’au 13 juillet, à partir de l’estimation initiale du 20 avril 2020.

Mais la reprise des tournées à cette nouvelle date ne semble pas claire non plus, étant donné que la maladie et le virus qui la provoque (Coronavirus) ne se sont pas exactement propagés à travers les pays, en particulier ceux qui organiseraient des tournois de tennis à ce moment-là.

Ce statu quo potentiellement bouleversé de la saison affecte les tournois et leurs revenus. Il paralyse également les moyens de subsistance des joueurs qui constituent ces tournois, en particulier ceux qui parsèment l’extérieur du top 100 du classement du sport.

Dans ces conditions, le tennis n’ayant pas de système pour s’assurer que les joueurs de rang inférieur ne soient pas exclus par des circonstances imprévues frappe le plus durement et le plus durement. Et cette situation n’est pas passée inaperçue – que ce soit par les joueurs (qui n’ont d’autre choix que d’accepter cette réalité), par le public et par les entraîneurs (qui sont tout aussi liés par les circonstances que leurs charges).

Le scénario en cours sera résolu – peut-être plus tard que le proverbial, plus tôt. Mais l’ampleur du problème – pour donner un exemple, la première annulation de Wimbledon depuis la Seconde Guerre mondiale – et la fréquence avec laquelle les scénarios externes ont commencé à jeter des ombres non seulement sur le tennis, mais aussi sur les sports, il est impératif que les sports – y compris le tennis – commencent de chercher à préserver les intérêts de leurs sportifs.

Insistant sur cette exigence, 23 fois champion de Slam Serena Williams‘ entraîneur Patrick Mouratoglou a partagé ses pensées dans une série de tweets, demandant une réforme notable de la continuité du tennis. “… Cependant, je trouve révoltant que le 100e meilleur joueur de l’un des sports les plus populaires au monde – suivi par environ un milliard de fans – soit à peine capable de gagner sa vie”, a noté le Français, s’adressant sa déclaration à la «communauté du tennis».

Mouratoglou a également cité l’ancien joueur du top 10 Tim Mayotte, qui a souligné que les joueurs devaient gagner au moins 200 000 $ par an pour «gagner un salaire décent». Mouratoglou a également parlé de Noah Rubin affirmant que, puisque les joueurs classés en dehors du top 50 et du top 100 n’avaient pas beaucoup d’opportunités vis-à-vis du parrainage, jouer des événements était leur seule chance de gagner leur vie.

En résumant ces situations difficiles, Mouratoglou a poursuivi: «… Il est temps de penser à ces joueurs et de les aider, d’abord dans un avenir immédiat, puis à long terme. Pour cette raison, j’aimerais voir l’ATP, la WTA, l’ITF et les Grands Chelems s’unir (quoique virtuellement) pour essayer de trouver une solution durable.

Nous comptons tous sur ces instances dirigeantes, qui ont le pouvoir de protéger l’économie du tennis professionnel et qui ont une responsabilité sociale… Nous ne pouvons plus laisser les joueurs de rang inférieur derrière. Ce n’est pas bien. Le tennis doit changer.

Profitons de ce temps libre pour entamer une discussion ». Avec plus de trois mois à attendre pour que le verrouillage du tennis prenne fin, en effet, cela ressemble à un temps pour ruminer autant que pour prioriser le bien-être des premiers citoyens du tennis – ses joueurs, en particulier, celui des non – ceux connus.