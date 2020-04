Patrick Rafter apaise le jeune Roger Federer

Roger Federer a décroché son premier titre ATP à Milan 2001, prenant de l’ampleur et remportant trois victoires contre les États-Unis en Coupe Davis le week-end prochain. Le jeune Suisse était également demi-finaliste à Marseille et finaliste à Rotterdam, embrassant une incroyable course en salle et se préparant pour les tâches en extérieur lors des premiers Masters 1000 de la saison.

Au bord du top 20, Roger a perdu contre Nicolas Kiefer lors du premier match à Indian Wells, toujours face à deux misérables victoires en Masters 1000 de 11 tournois à ce niveau, se reposant et espérant un résultat plus positif à Miami .

En 2000, le Suisse a remporté sa première victoire à Crandon Park et en souhaitait plus un an plus tard, avançant dans son premier quart de finale du Masters 1000 après des victoires contre Younes El Aynaoui, Mark Philippoussis et Thomas Johansson après une bataille épique.

Après deux victoires sur les joueurs du top-25, Roger a affronté le numéro un mondial. 8 Patrick Rafter dans l’affrontement pour la place en demi-finale, l’Australien le plus expérimenté renversant le jeune 6-3, 6-1 en 56 minutes rapides pour accéder au tour suivant.

Patrick a eu du mal au deuxième service, mais personne ne pouvait remarquer qu’après une performance solide sur le premier, perdant 14 points en huit matchs avec service et repoussant les deux chances de pause qu’il a rencontrées pour augmenter la pression de l’autre côté du filet.

Federer n’était pas prêt à y faire face, réussissant un as et six doubles fautes pour laisser tomber la moitié des points derrière le tir initial, se brisant quatre fois sur huit occasions offertes à son adversaire pour terminer le voyage en quarts.

Fait intéressant, Rafter a rencontré des problèmes dans le tout premier jeu de service, repoussant un point d’arrêt avec un gagnant de service et en tirant deux autres pour le ramener à la maison et éviter un revers précoce. Le jeune était là pour se battre dans les six premiers matchs avant que Patrick passe à la vitesse supérieure pour prendre dix des 11 derniers matchs et franchir la ligne d’arrivée avec style.

La première pause de service est survenue à 3-3 lorsque Rafter a décroché le revers de la ligne gagnante, confirmant l’avantage avec quatre vainqueurs lors du match suivant et brisant Roger à 15 dans le match neuf pour saisir le premier match 6-3 après une demi-heure.

Dominant avec son service et ses volées hypnotisantes au filet, Rafter a ramené deux prises faciles au début du deuxième set, assurant une pause avec un lob gagnant parfait dans le quatrième match pour ouvrir un écart de 3-1 et faire un autre grand pas vers la ligne d’arrivée.

Servant à 1-4, Federer a inscrit un revers pour subir la quatrième pause, permettant à Patrick de sceller l’accord avec trois vainqueurs lors du prochain match et de définir le match de demi-finale contre André Agassi.