Patrick Rafter: “Je ne pense pas qu’il y aura plus de tennis en 2020”

L’ancien joueur de tennis australien Patrick Rafter, Il a accordé une interview à Eurosport où il a révélé quel joueur de tennis il avait le plus souffert de son temps en tant que professionnel. En outre, il a clairement indiqué qu’il avait de bonnes chances que nous ne puissions pas voir plus de tennis en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde entier.

Meilleure rivalité qu’il a eue de son temps en tant que joueur de tennis: “Le joueur de tennis le plus dur contre lequel j’ai joué était l’Américain Pete Sampras. Il m’a fait progresser au fil des semaines et chaque match que j’ai joué contre lui a été très bon. J’ai aussi beaucoup aimé jouer avec Andre Agassi, que j’avais aussi des rencontres d’une grande intensité “, a-t-il déclaré dans des déclarations recueillies par UbiTennis.

Patrick Rafter a évoqué la mauvaise relation qu’il a eue avec Pete Sampras lors de leur rencontre sur le circuit: “Je ne me souviens pas exactement de mes mots exacts, mais je me souviens que nous avons eu un choc de remarques à Cincinnati. Il a inventé des excuses quand je l’ai fait gagner la première fois. C’est le passé et il est tout oublié. En ce moment, lui et moi avons une bonne relation. “

Il pense qu’il n’y aura plus de tennis en 2020: “Je ne pense pas qu’il y aura plus de tennis cette saison. Cette pandémie de coronavirus va durer très longtemps et jusqu’à ce qu’il y ait des vaccins ou tout traitement pour le combattre, je ne pense pas que nous puissions revoir le tennis comme avant. Je pense que ce sera comme la grippe et nous devrons nous habituer à vivre avec pendant des années à venir, mais j’espère que la situation est déjà plus maîtrisée. Une autre option serait de jouer au tennis à huis clos, sans fans ni joueurs de ballon. Ce serait amusant de voir les joueurs de tennis aller chercher les balles “

Rafter a parlé de ce qui se passerait s’il était mesuré avec Nadal et Djokovic en ce moment: “Je n’aurais aimé jouer contre personne dans le tennis actuel. Quelqu’un comme Djokovic m’humilierait. Quant à Rafa, je pense qu’il pourrait facilement me battre 6-2 à mon apogée. Nadal et Djokovic sont deux des meilleurs joueurs que j’ai vu dans ma vie, et je suis très clair que je serais vaincu dans tous les matches que j’ai affrontés “.

