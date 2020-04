Pau Gasol demande la solidarité après avoir aidé Rafael Nadal à lever 11 millions d’euros pour une association caritative

Environ une semaine après avoir rejoint la noble quête de Rafael Nadal de lever 11 millions d’euros pour 1 350 000 Espagnols touchés par le biais du projet Croix-Rouge, le vétéran de la NBA, Pau Gasol, a réfléchi sur la nature aimante des humains et leur puissant sentiment d’unité, deux caractéristiques qui devraient sauver notre monde de la pandémie de coronavirus.

«Tout s’est passé si vite: un jour, nous allions à notre travail, sortir avec des amis et aller au restaurant. Les éliminatoires de la NBA étaient dans un mois. J’étais occupé à soigner une blessure qui m’a empêché de jouer au basket-ball de compétition pendant un peu plus d’un an », a déclaré Gasol dans The Players’s Tribune.

«Les êtres humains souhaitent la connexion et la communauté. Les personnes à leurs fenêtres rappellent quotidiennement la soif de solidarité et d’amour de l’esprit humain, même dans les moments les plus difficiles. En tant qu’êtres humains, nous voulons tous fondamentalement les mêmes choses: la sécurité, l’affection, la santé, la liberté et une bonne vie pour nos proches et les générations futures », a déclaré Pau.

L’Espagne est l’un des pays les plus touchés par la pandémie de coronavirus, le nombre d’Espagnols infectés dépassant le décompte de l’Italie samedi. Gasol a décidé d’aider la société espagnole très touchée il y a une semaine en s’associant à Rafael Nadal et à la Croix-Rouge pour lever 11 millions d’euros tout au long d’une campagne qui a pour objectif de sauver 1 350 000 personnes.

«Les sports étant suspendus, je pense que les athlètes se sentent plus connectés que jamais à nos communautés, à nos fans et au monde qui nous entoure (…) La semaine dernière, Rafael Nadal et moi avons fait équipe avec la Croix-Rouge pour lancer une campagne que nous ‘ appelant #NuestraMejorVictoria («Notre meilleure victoire») – pour encourager les athlètes à soutenir la lutte contre le COVID-19 », a déclaré Pau Gasol.

«J’espère que ce n’est que le début. Nous avons besoin d’athlètes du monde entier pour unir leurs efforts, pour continuer à utiliser leurs plateformes pour partager des informations essentielles sur la pandémie et rassembler les gens à travers les cultures et les frontières. Faisons le!” Souligna Gasol.