Pau Gasol et Nadal se souviennent de la figure de Michael Robinson

Pau Gasol et Rafael Nadal, deux icônes du sport espagnol, Ils voulaient se souvenir de la figure de Michael Robinson sur leurs réseaux sociaux après avoir entendu la nouvelle de la mort de l’ancien footballeur. Le Britannique est décédé aujourd’hui à 61 ans à Madrid après avoir combattu un cancer depuis 2018.

28/04/2020

Michael Robinson est l’une des figures les plus connues du monde de la communication et du sport en Espagne. Il était commentateur des jeux vedettes de chaque jour avec Carlos Martínez et réalisait l’émission documentaire «Robinson Report».

Il a vécu la majeure partie de sa carrière en Angleterre, il y a joué dans plusieurs équipes, il a même réussi à soulever la Coupe d’Europe avec Liverpool en 1984. Il a vécu ses trois dernières années en tant que professionnel portant la chemise d’Osasuna.

Rafael Nadal a voulu montrer ses condoléances et s’est souvenu de la figure de l’Anglais avec une photo des deux et un message: “Nous nous sommes levés avec la triste nouvelle de la mort de l’un des nôtres. Vous êtes celui qui nous a toujours fait plaisir à propos de ce sport.

@michaelrobinson

Un câlin et tous les encouragements à votre famille. “

Pau Gasol a également voulu montrer sa douleur via son compte Twitter. Il a cité un tweet de Michael Robinson dans lequel il a salué sa silhouette et a écrit: “Merci pour tout Michael … Repose en paix.”

