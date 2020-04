Paul Annacone parle de Taylor Fritz et de ses autres pupilles

Quand Paul Annacone Il a décidé de se retirer du circuit professionnel, il serait sûrement fier d’avoir inscrit son nom dans le top 15 du classement ou d’avoir décroché trois trophées dans l’élite. Ce qu’il n’imaginait sûrement pas, c’est que des années plus tard, en son temps d’entraîneur, il allait se démarquer encore plus que sur la piste. La raquette était toujours dans sa main, seulement maintenant pour donner des instructions à des gens comme Pete Sampras, Tim Henman, Roger Federer ou Sloane Stephens. Actuellement, l’Américain fait partie de l’équipe Taylor Fritz, l’une des grandes promesses du pays. Nous ne savons pas où peut être son toit, mais Paul rêve de reprendre cette voie et de toucher à nouveau le ciel avec son joueur.

“Taylor est l’une des personnes les plus déterminées que je connaisse, cela peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose”, explique l’homme de Southampton dans un rapport pour ATP. «C’est un défi de le convaincre de quelque chose en quoi il ne croit pas, mais c’est aussi bien de faire face à l’adversité, quand il est sur le terrain et que les choses ne vont pas bien. Il est l’un des meilleurs concurrents du monde, il ne s’arrête jamais, je l’ai même vu gagner des matchs quand il est malade. Ces ingrédients sont essentiels pour atteindre sa pleine puissance “, a expliqué le technicien de 57 ans.

Mais Annacone n’est pas seule dans cette aventure, David Naikin Il l’accompagne comme l’autre pilier fondamental du développement de Fritz. «Ça résiste bien, on se parle tous les jours. Vous êtes maintenant sur un programme de musculation et de conditionnement physique complet, c’est le bon moment pour cela, il y a beaucoup de temps pour faire des activités que nous n’avions pas le temps auparavant. A 22 ans, il a beaucoup d’énergie, il sait très bien que nous vivons un moment unique de l’histoire, pas seulement pour le tennis, il a donc besoin de se concentrer sur quelque chose de positif. Il travaille dur, j’espère qu’il reviendra de la meilleure façon possible », souligne l’un des techniciens les plus charismatiques de la tournée.

Sur son dos pèsent les expériences agréables du passé qui l’obligent désormais à réussir à nouveau, bien que Paul sache que chaque projet est un monde. «Chaque fois, c’est différent. Vous voulez toujours utiliser ce qui a réussi dans le passé, mais vous devez parfois le traduire dans une nouvelle langue. Mes philosophies d’entraînement n’ont pas beaucoup changéJe me base sur la capacité à m’adapter et à m’adapter à ce qu’il a fait pour que tout fonctionne, que nous soyons en 1990, 2004 ou 2020. Je dois être fluide, attentif et très conscient du joueur avec qui vous travaillez. Taylor a 22 ans, Roger et Tim avaient un peu plus de 20 ans, Pete avait 23 ans mais il était déjà n ° 2 mondial. Ce qui est le plus clair pour Fritz en ce moment, c’est qu’il veut découvrir toutes les bonnes choses qui peuvent être », explique l’ancien numéro 12 mondial.

Au changement de joueur s’ajoute le changement d’heure, comme le souligne Annacone, mais il y a des choses qui ne changent jamais. “En tant qu’entraîneur, le plus grand défi consiste à trouver comment transmettre ce que vous voulez faire et comment le joueur le recevra.. C’est le grand test dans les sports individuels par opposition aux sports d’équipe. Les équipes se conforment généralement à la philosophie d’un entraîneur, mais si vous êtes un entraîneur individuel qui réussit, vous aurez du mal si vous avez une philosophie monothématique ou qui ne peut être abordée que dans un sens. Quel que soit le joueur avec qui vous travaillez, même le sexe, la clé est la personnalité », insiste le New Yorker.

Seules ses étapes avec Sampras et Federer lui permettraient déjà d’écrire plusieurs livres. Pour le moment, ils l’aident à continuer à apprendre et, de temps en temps, à se souvenir de vieilles batailles. «Roger a toujours été très gêné, c’est pourquoi il était si facile de le former. Vous n’avez pas grand chose à le convaincre, il le fait déjà de manière pragmatique et cela n’affecte pas sa confiance. C’est l’une des raisons pour lesquelles il continue de briller depuis si longtemps, car il se sent à l’aise dans sa propre peau. Vous pouvez devenir très réaliste sur ce que vous faites bien et ce que vous ne faites pas. Pour convaincre Roger, vous devez le lui prouver, expliquez toujours pourquoi. Sinon, la méthode ne fonctionnerait pas. Pete était plus concis, il voulait une direction claire et directe, sortir avec un plan simple en tête. Vous devez savoir ce dont chaque joueur a besoinC’est l’un des arts du coaching et l’une des raisons pour lesquelles j’aime tellement la formation. »

