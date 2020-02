Paul Annacone voit Roger Federer remporter Wimbledon 2020

Peu de personnes dans le monde du tennis ont vécu des expériences aussi remarquables grâce au rôle d’entraîneur Paul Annacone. L’Américain a l’honneur de conduire Pete Sampras à la gloire, de former Tim Henman et de vivre une scène glorieuse avec Roger Federer, dont il n’hésite pas à parler. Dans un article publié par le NY Times, Paul rappelle certains aspects de la personnalité du Suisse qu’il a rencontré lors de sa formation avec lui et s’appuie sur eux pour étayer sa théorie: Federer sera préparé pour l’assaut de Wimbledon 2020 et ne peut être exclu comme L’un des principaux candidats au titre. Il reste un peu plus de quatre mois et il est possible que le Suisse doive se présenter à son grand rendez-vous sans trop de préparation et après cinq mois sans compétition, mais ce n’est pas un obstacle pour écarter une légende.

“Il est clair qu’au fil des années, il est plus difficile de retrouver rapidement son meilleur niveau. Mais c’est quelque chose qui peut être appliqué à la grande majorité des joueurs, pas à des légendes comme Roger. Ces types sont l’exception qui confirme la règle Il est l’un des meilleurs de tous les temps et a déjà montré qu’il a la capacité de faire des choses inconcevables. Quand j’ai commencé à travailler avec lui, en 2010, il y avait déjà beaucoup de gens qui parlaient de son départ à la retraite et qu’il a supposé qu’il n’obtiendrait pas de nouveaux succès “, explique Annacone.” L’une des grandes vertus de Roger est sa capacité à prendre des décisions correctes. Il aborde tout dans une perspective large et rationnelle. Dans sa carrière, il a toujours su rester en bonne santé et connaît bien son corps, il sait quand s’arrêter “, a déclaré l’Américain.

La blessure au genou signalée en a surpris beaucoup depuis Open d’Australie 2020 Il ne donne pas la sensation de ressentir une gêne importante dans cette zone du corps. C’est ainsi que Paul l’explique. “Il ne parle jamais de blessures, seulement avec son environnement le plus proche. Quand il saute sur le terrain, il essaie de cacher toute trace de faiblesse et nous pensons tous qu’il est toujours à l’aise et indolore, mais ce n’est pas comme ça. Il joue à de nombreux jeux pour son âge” , a déclaré un homme qui rend hommage à ce qui a été fait par Roger Federer à Melbourne. “Il a atteint les demi-finales pour son gène compétitif, pour ce personnage gagnant que seuls quelques-uns ont. C’est ce qui me fait penser que nous ne devrions pas l’exclure face à Wimbledon 2020. Son jeu sur gazon monte de nombreux entiers donc il n’y a aucune raison de penser qu’il ne peut pas gagner le tournoi “, a expliqué un optimiste. Paul Annacone.

