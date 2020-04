Pavlyuchenkova et une curieuse façon de faire face à la quarantaine

Anastasia Pavlyuchenkova Elle est l’un des joueurs les plus actifs ces derniers temps, donnant des interviews et analysant les implications que la pause compétitive peut avoir pour coronavirus. La joueuse de tennis russe siège au Conseil des femmes de la WTA et peut être essentielle pour prendre des décisions concernant la restructuration du calendrier. L’énorme responsabilité dans une situation critique n’empêche pas Pavlyuchenkova de maintenir un grand sens de l’humour et de montrer une curieuse façon de passer la quarantaine en Russie.

1er avril en Russie ❄️ pas de blagues … ça ne cesse de s’améliorer. #QuarantineLife pic.twitter.com/0s38J7fX7r

– Anastasia Pavlyuchenkova (@NastiaPav) 1 avril 2020

