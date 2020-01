Pavlyuchenkova: “J’ai vraiment aimé gagner Karolina, j’ai la chair de poule”

Exultant russe Anastasia Pavlyuchenkova après avoir chargé l’une des grandes raquettes de ce Open d’Australie 2020, le tchèque Karolina Pliskova. La Moscovite l’a reconnu: “J’ai vraiment aimé gagner Karolina, elle a eu la chair de poule après quelques points. C’est incroyable de pouvoir gagner un joueur comme elle, et la première fois que je l’obtiens en plus”, a déclaré Anastasia, qui avait une grand défi avant de se mesurer au pic tchèque. “Mon objectif clair était de rendre le service, étant donné qu’elle est la reine des services”, a-t-il déclaré. Le Russe, encore huitième à Melbourne, n’a pas caché à quel point il s’adapte aux conditions de l’été austral. “J’adore la chaleur même si tout le monde me dit que depuis que je viens de Russie, je dois aimer le froid. Et en fait, je déteste ça”, a-t-il déclaré.

