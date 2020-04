Pavlyuchenkova: “Je vois très difficile de jouer à Roland Garros en septembre”

Anastasia Pavlyuchenkova Elle fait partie du WTA Women’s Council et est très active dans la recherche de solutions et l’organisation du calendrier de la crise des coronavirus. C’est pourquoi ses mots sur la possibilité de jouer Roland Garros 2020 ils doivent être pris en compte. “Même si le problème pandémique était maîtrisé, nous aurions un problème majeur avec la surface. De plus, l’US Open ne veut pas changer sa date pour donner un peu plus de temps pour se préparer à jouer à Paris. Le truc c’est qu’à Paris Il fera froid en septembre et la surface ne sera pas dans les conditions habituelles “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis par TennisActu.

