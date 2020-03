PdB répond: Coronavirus au tennis, Federer à l’envers et plus

Bon tout le monde. Dans certains moments compliqués à travers le monde sur le sujet du Coronavirus et nous, fans de tennis, avec l’incertitude de savoir quand nous verrons à nouveau les meilleurs du monde dans le grand tournoi, alors que nous tuons l’attente, il est temps pour une nouvelle édition de ‘ Demandez-nous », où nous répondons à vos questions au cours des sept derniers jours. Aujourd’hui c’est José Morón qui est en charge de prendre les commandes de la section et de répondre aux lecteurs.

Nom: Jorel Question: Bonjour, je voulais me donner votre avis sur l’involution à mon avis du nouveau revers de Federer depuis 2017. Cette année-là, il a débordé tout le monde, en particulier Nadal, qui avait pris la mesure cette année-là et couvert bien la piste avec la droite et l’inverse pendant la même période, avait beaucoup plus de mordant par rapport aux dernières années. En 2018, il a commencé à perdre de son efficacité avec l’inverse malgré sa victoire à l’AO 2018. Après ce très bon début de saison, où il a atteint la finale et remporté un Masters 1000, il a cessé de déborder avec son revers au fur et à mesure. année. 2019 et 2020, c’est la vérification des sensations que j’ai. Pensez-vous qu’il s’agit de ressentir ce coup ou est-ce pour le timing? Personnellement, j’espérais qu’il maintiendrait toujours ce niveau de marche arrière, ayant grandement amélioré ce coup et attrapé le tour. Il semble qu’il ait un peu oublié comment le frapper. Salutations

Salut Jorel. Je me suis posé ces questions quand je l’ai vu ces derniers temps et je ne me souviens plus maintenant dans quel tournoi c’était exactement ce qu’on lui avait demandé lors d’une conférence de presse, Roger a assuré qu’il était au courant de ces problèmes inverses par rapport à 2017 et a dit cela était en partie dû à cette petite blessure qu’il avait eue sur le circuit en herbe en 2018 et qui avait affecté son poignet. C’est comme ça à partir de là tout est monté et pas seulement son revers, même sa droite ne frappait pas de la même façon. Le tennis est un sport de sensations et je dirais qu’il est avant tout mental. J’aurais confiance que si tout fonctionnait à 100%, je retrouverais des sensations avec ce coup.

Nom: lucasoli24 Question: Si vous deviez former une équipe espagnole de Coupe Davis avec des joueurs de moins de 21 ans, que choisiriez-vous?

Eh bien, je ferais confiance à Alejandro Davidovich, Carlos Alcaraz et Nicola Kuhn. Ils sont ce que je sais et appellerais. Je regarde le classement et moins de 21 ans sont Nikolás Sánchez sous le numéro 344 et Pol Martin sous le numéro 549 mais je ne sais absolument rien à leur sujet.

Nom: Alberto Question: Bonjour, très bon PDB! Ma question est: comment voyez-vous les attentes pour l’avenir de joueurs blessés comme Tsonga, Nishikori, K. Anderson, Murray …? Pensez-vous que la saison se terminera bien? Je vous remercie

Eh bien, chaque cas aura sa particularité, j’imagine. Nishikori a dit qu’il pourrait être prêt bientôt, il est donc probable que nous le verrons bien au printemps et qu’il s’agira de voir sa progression. En ce qui concerne Murray, ce que j’ai lu n’est rien de flatteur pour lui et il a été question qu’il puisse à nouveau passer par la salle d’opération, chose que je ne sais pas si cela l’amènerait à vouloir revenir sur les rails après un certain temps. À ces âges, toute blessure majeure est comme l’inquiétude, car s’ils ne guérissent pas bien, ils peuvent mettre fin à leur carrière.

Nom: Emiliano Question: Salut PdB, ici comme toujours en les suivant de Buenos Aires! J’ai une question sur la situation subie par Robert Farah. Le Colombien a subi une suspension provisoire qui l’a empêché de concourir en Australie et la possibilité d’ajouter de nombreux points et prix en argent (et a eu la «chance» de ne pas défendre de points, je pense). Il a finalement plaidé non coupable et est revenu à la compétition. Mais qu’advient-il des dommages subis? Pouvez-vous recevoir une forme quelconque de compensation ou n’avez-vous qu’à recevoir une tape de félicitations (sarcasme)? Je trouve injuste ce qui s’est passé, imaginez un singler bien en dessous du top 100 qui passe par la même chose, avec combien il est difficile de vivre le tennis dans les classements inférieurs. Une situation similaire s’est-elle produite avec d’autres joueurs? Y a-t-il quelque chose que le joueur puisse faire à ce sujet? Salutations!

Eh bien, j’ai bien peur qu’il y ait peu de choses à faire. Je comprends que pour l’image de Farah, cela doit être un dur revers, mais au moins il a pu le combattre et prouver qu’il était innocent et que la justice l’a prouvé assez rapidement car cela se prolonge parfois pendant plusieurs mois. Je ne sais pas si lui et ses avocats peuvent considérer qu’il y a eu une certaine négligence et peuvent le dénoncer, mais ce serait pour entrer dans un terrain boueux et de nombreux mangeoires. J’imagine qu’il voudra se concentrer à nouveau sur le tennis et laisser tout cela derrière.

Nom: Claudio Burgos Question: Bon PDB. En ce qui concerne la Hopman Cup, est-il vrai qu’il concourra à nouveau en 2021? Si oui, se jouerait-il à la même date que la Coupe ATP?

Pour Claudio, David Haggerty, le président de la FI, a déclaré que la Hopman Cup reviendrait en 2021 mais aucun autre détail n’a été donné. L’ATP a retiré le calendrier 2021 et il n’y avait pas de Hopman Cup. Donc, soit nous devons attendre plus longtemps pour connaître la date et le lieu, soit enfin, en 2021, cela ne se tiendra pas non plus. Il n’y en a plus.

Nom: Claudio Burgos Question: Bon PDB. Le Grand Chelem Juniors offre-t-il des points ATP? Si oui, combien de points exactement?

Ils ne délivrent pas de points ATP, ils donnent des points pour le classement junior ITF, mais pas pour le professionnel.

Nom: Nicolás Question: Bien. Je les suis fréquemment. J’ai 2 questions. (I) c’est sûrement discutable, mais je me suis demandé: quels joueurs masculins considèrent-ils, pour dire un top 5 ou 10, qui méritaient plus de remporter un Grand Chelem à l’ère ouverte? Et (ii) de l’emmener à Nadal, ce que les joueurs pensent Étaient les plus formés à la poussière de brique? Je peux aussi penser à un top 5/10. Grace

Eh bien, je pense que David Ferrer, Alex Corretja, David Nalbandián, Marcelo Ríos et Fernando González (j’ai adoré ce joueur) méritaient d’avoir gagné un majeur mais au final c’est comme tout le reste, certains diront que s’ils ne l’ont pas gagné ce serait parce qu’ils ne l’ont pas fait ils mériteraient du tout, mais pour la façon dont ils ont joué et par leur nom, cela n’aurait pas été mauvais s’ils avaient gagné. En ce qui concerne votre deuxième question, en laissant de côté Rafa, je dirais que Borg, Vilas, Kuerten, Federer et Djokovic, dans cet ordre, seraient mon top sur la poussière de brique à l’ère ouverte.

Nom: Enrique Royo Question: Est-il possible d’assister à un match de tennis gratuit? Je vous remercie

Eh bien, si vous avez un ami dans l’organisation d’un tournoi, vous pouvez sûrement regarder un match sans payer d’entrée si vous êtes très insistant, Enrique.

Nom: Giancarlo Question: Avec Indian Wells suspendu, à quelles dates pensez-vous que cela pourrait être contesté? Et s’il n’est pas contesté, les points ATP du joueur seraient-ils réduits ou maintenus? Je pose les mêmes questions au cas où la même chose se produirait à Miami.

Bien que dans certains médias, il ait été dit qu’il pourrait être déplacé en octobre, cela n’a pas officiellement été communiqué par quiconque ayant une certaine importance, de sorte que je pense que ce qui se passera, c’est que ce sera une année perdue. Autrement dit, les tournois qui ne peuvent pas être joués, nous devons attendre 2021 pour que rien d’étrange ne se produise et peut être joué à nouveau. Concernant votre deuxième question, dans cet article j’ai expliqué que les points ATP des tournois non joués seront perdus. Autrement dit, les points que les joueurs ont gagnés en 2019 disparaîtront d’ici deux lundi.

Nom: Álvaro Trillo Question: J’aime suivre les jeunes promesses espagnoles et leur évolution, et je veux savoir pourquoi Pablo Llamas Ruiz n’ajoute pas de points au classement cette semaine, malgré avoir remporté le M25 Murcia ITF. Je voulais également profiter de l’occasion pour demander si le nouveau système de notation entré en vigueur en 2019, réduisant considérablement le nombre de joueurs avec des points ATP, il a été décidé de revenir en arrière, et s’il est définitif. Merci beaucoup, cordialement.

Eh bien, j’ai essayé de trouver des informations sur le M25 à Murcie et je ne trouve pas les points ATP qu’il distribue. Comme il peut encore y avoir des problèmes avec le WTF Tour qui a été éliminé à la fin de l’année dernière, ils n’ont peut-être pas ajouté les points à leur classement, mais j’imagine que ce sera une question de temps avant de le rejoindre. Ce nouveau classement a été supprimé à la fin de l’été dernier et la vérité est que je ne sais pas s’ils ont appliqué les points rétroactivement et mis à jour le classement. Il y a encore un peu de confusion avec les anciens Futures.

Nom: Vicente Serra Torres Question: sait-on si Carlos Alcaraz continuera à jouer aux Challengers ou continuera dans la catégorie inférieure? Je vous remercie

Vicente, j’imagine que votre idée sera de continuer sur le circuit Challenger ou Future et de jouer un tournoi ATP exceptionnel si vous recevez une invitation, comme cela a été le cas pour Barcelone. Pas à pas avec le garçon, qui a encore 16 ans.

Nom: Guille Cerrato Question: Bonjour José, dans le cadre de la presse dédiée au tennis, comment avez-vous vécu cette crise de coronavirus? Vous voyez-vous venir cette annulation d’Indian Wells? Pour l’instant, le tournoi est toujours debout, mais pensez-vous vraiment que Miami va avoir lieu? Merci et salutations.

Eh bien, tout m’a soudainement rattrapé. Je me souviens, il y a des semaines, quand je l’ai entendu en transmettant les informations et j’ai pensé que ce serait quelque chose d’unique en Chine et que je regarderais ce qu’il est devenu. Personnellement, j’ai des vols en attente pour les prochaines semaines en Europe et maintenant je me demande si je dois voyager ou non. En ce qui concerne Indian Wells, c’était quelque chose qui sentait mauvais. Miami ne semble pas non plus être célébrée et si le virus continue de se propager dans toute l’Europe comme il le fait actuellement, il sera difficile de regarder le tennis (ou tout autre événement sportif important) jusqu’à la fin du mois de mai, en attendant que les températures dépassent 25 ° C et durent plusieurs semaines. Je suis assez pessimiste à cet égard. Si la chose ne change pas, je vois du danger pour Roland Garros.

Nom: Tacho Segarra Question: Bon! Comment voyez-vous la saison de tennis 2020? Il est clair que le “Coronavirus” affectera les prochains tournois et très probablement la saison au sol. Mais combien de temps cela durera-t-il? Quels tournois allez-vous organiser? Malheureusement, ce problème va affecter le tennis de manière très sérieuse … nous avons du mal à attendre les joueurs de tennis, les journalistes et le public.

Je l’ai dit dans la question précédente. Les tournois qui seront suspendus ne peuvent être connus aujourd’hui. J’imagine que ce sera quelque chose à voir au fil des jours, car chaque jour empire et, en ce moment, différents gouvernements devraient devenir sérieux et prendre des décisions drastiques pour empêcher la propagation rapide des derniers jours. Comme je l’ai déjà dit, je pense que jusqu’à la fin du mois de mai, nous continuerons avec cela s’il n’y a pas de miracle. Les conséquences financières peuvent être dévastatrices.

Nom: Brian Steven Jaque Arevalo Question: Bonjour, je voudrais savoir comment les tournois sont organisés pour choisir les joueurs qui joueront une certaine compétition. Sur quoi sont-ils basés pour l’élection?

Il y a des tournois de présence obligatoires, Brian, comme tous les M1000 (sauf Monte Carlo) et les Grands Chelems. Le reste, les organisateurs du tournoi sont responsables de “signer” le reste des joueurs, moyennant le paiement d’une redevance ou d’un cache, qui est lié à leur classement. Le plus, plus d’argent, bien qu’il y ait des joueurs de tennis comme Zverev qui ont une cache de vainqueur du Grand Chelem, car j’ai entendu dire qu’il avait parfois demandé 1 million d’euros pour aller à un tournoi, alors que ce chiffre n’est généralement demandé que par le Gagnants d’un grand. Le reste des places, les joueurs les moins bien classés sont inscrits jusqu’à ce que l’image complète soit terminée.

Eh bien, c’est tout pour cette semaine. Vous pouvez envoyer les questions pour la semaine prochaine où, si rien d’étrange ne se produit, Fernando Murciego viendra chercher le témoin. Lui envoyez-vous des questions? Remplissez le formulaire. Lavez-vous les mains avec du savon et faites attention au Coronavirus. À plus!

