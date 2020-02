Pedro Martínez, à la recherche d’une autre peinture finale

S’habitue Pedro Martinez de contester les phases précédentes cette saison et la vérité est que rien ne va mal. Après avoir passé le Qualy de l’Open d’Australie, Cordoue et Buenos Aires, vient maintenant le tour du Rio ATP 500, où hier soir il a fait le premier pas en battant Mateus De Carvalho Cardoso Alves (6-2, 6-3). Le Valencien doit passer un test de plus pour atteindre son objectif.

Ceux qui ne pouvaient pas commencer avec un si bon pied étaient Carlos Taberner et Mario Vilella. Le premier a été défait contre Federico Coria (7-6, 6-1), tandis que l’ilicitano a été surpris par le Slovaque Filip Horansky (7-6, 6-3).

