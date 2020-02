Impressionnant la croissance que vous rencontrez Pedro Martínez Gardien en ce 2020. A 22 ans, il affiche son meilleur tennis de tous les temps et cela lui a valu aujourd’hui de se débarrasser au premier tour du tournoi d’Acapulco numéro 69 du classement, Radu Albot, pour un score de 6-3 6-2, étant également beaucoup plus élevé. Avec ce triomphe, le rêve d’entrer dans le top 100 continue de s’approcher et il y a maintenant le prix d’affronter tout un Stan Wawrinka au second tour.

