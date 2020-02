Le joueur de tennis espagnol Pedro Martinez a obtenu la passe pour le tableau principal de l’ATP 250 de Buenos Aires, battant l’Argentin Juan Manuel Cerundolo par une puissante 7-5 et 6-0 en une heure et 22 minutes de jeu, dans une rencontre où le joueur espagnol était moins que plus avec le passage des minutes et a confirmé une fois de plus qu’il veut que 2020 soit enfin l’année de son éclosion. Dans quelques heures, nous saurons qui sera mesuré lors de son match du premier tour.

