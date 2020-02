Pedro Martínez Portero dans sa semaine de rêve à Rio en battant Andújar

Une étape importante est la semaine de Rio de Janeiro pour le valencien Pedro Martínez Gardien. Après avoir passé la phase précédente et battu Hugo Dellien au premier tour, il poursuit sa semaine de rêve après avoir renversé ni plus ni moins que Pablo Andújar, un vétéran. Pour un score aussi écrasant 6-1 et 6-4, démontrant la bonne condition qu’il apporte et ce que promet ce jeune de 22 ans. Et si cela ne suffisait pas, il a le tableau assez ouvert, puisque en quarts de finale , le premier de sa carrière au niveau de l’ATP World Tour, sera mesuré avec un «perdant chanceux» comme le Hongrois Attila Balazs, qui a renversé le favori local Thiago Monteiro.

.