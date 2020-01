Pedro Martínez Portero: “Je ferai de mon mieux avant Medvedev”

Sa progression est imparable et s’est produite au moment le plus inattendu et pour beaucoup au bon endroit. Pedro Martínez Gardien Il a atteint la maturité tant attendue et semble en mesure de confirmer le saut qualitatif réalisé à l’Open d’Australie 2020. Au premier tour, il s’est imposé à un joueur de tennis un peu plus consolidé que lui sur le circuit tel que Dominik Koepfer, punch et volleyeur consommés si peu Il a pu jouer au tennis avec le joueur de tennis né à Alcira.

Ce qu’il a donné, et avant Koepfer, il a tout mis sur la table pour renverser la résistance du féroce Allemand. Dans un beau duel, l’Espagnol est sorti victorieux grâce à son endurance physique et sa capacité à performer au plus haut niveau dans les moments les plus importants de la rencontre. La victoire a un prix supplémentaire et doit faire face au deuxième tour contre l’un des hommes à la mode du tennis actuel, le Russe Daniil Medvedev. Nous verrons ce que l’espagnol est capable de faire face à une rencontre aussi exigeante.

Fiers d’être au deuxième tour d’un Grand Chelem: “Je suis très heureux d’être où je suis. J’avais déjà réussi à passer la phase précédente de Roland Garros, mais contrairement à ce tournoi, ici j’ai laissé mes nerfs de côté et je suis sorti jouer depuis le début et Dieu merci, j’ai très bien participé Il n’avait jamais gagné un match dans un Grand Chelem et le faire ici est incroyable. C’est une récompense pour de nombreuses années de travail, de voyages et de jouer sur des pistes pas aussi bonnes que vous en Australie “, a-t-il déclaré dans des mots recueillis sur le site officiel de l’ATP. .

Match de demain contre Daniil Medvedev: “Il est l’un des meilleurs joueurs du monde et ses derniers mois ont été un vrai scandale. Ce sera un match très compliqué, mais vous ne pouvez pas sortir et regarder l’adversaire sous les épaules, car au final il faut rivaliser si vous voulez gagner, beaucoup penseront que gagner le match serait un exploit, mais ce que je sais, c’est que je vais sauter sur la piste pour faire de mon mieux et essayer de le rendre aussi compliqué que possible “, a-t-il conclu.

