Pedro Martnez parle de Ferrer et Bautista | Le tennis

Après s’être surpassé pour atteindre le deuxième tour de l’Open d’Australie, Pedro Martínez suppose qu’il est l’un de ceux qui doivent prendre le relais du tennis valencien, même s’il admet que les jeunes ne peuvent même pas penser à dépasser la barre de leurs grands référents

En 2019, il s’est engagé pour la première fois dans une phase finale d’un Grand Chelem à Roland Garros et l’a désormais surmonté en atteignant le deuxième tour en Australie. Avec quelles sensations est-il rentré chez lui?

Je suis très content, non seulement d’avoir gagné un match, mais parce que le niveau que j’ai donné était très bon. C’est une motivation supplémentaire pour commencer l’année comme ça, quelques bons points, une très bonne sensation de jouer sur une telle piste, mais il n’y a rien de fait et c’est toute l’année, ce qui est très long.

Savez-vous moins mal tomber devant un adversaire comme Medvedev, qui était numéro 4 mondial?

Il est à un très haut niveau, a remporté de nombreux matchs et n’a perdu qu’avec les meilleurs du monde. Le premier set était très bon mais quand je suis descendu un peu, j’ai eu du mal à reprendre le match.

Quelle sensation était meilleure, les débuts d’un Grand Chelem à Paris ou sa première victoire dans un «grand», avec cette récente d’Australie?

A Paris, j’étais excité de passer le «qualy» car Roland Garros a un peu plus de tradition que l’Australie, même si au final c’est pareil et je pense même que l’Open d’Australie est mieux organisé. Le sentiment d’être dans une image finale m’a un peu plus impacté, même si gagner mon premier match m’a rendu excité, même si j’ai remarqué que j’étais mieux préparé.

Avec deux «Grands Chelems» déjà disputés, j’imagine que l’un de ses grands objectifs pour 2020 sera de boucler la boucle avec Wimbledon et les États-Unis …

Chaque Grand Chelem est très important, il y a beaucoup de points et d’argent et c’est plus excitant d’y jouer, mais il faut aller de tournoi en tournoi. A Wimbledon par exemple, il est très difficile de passer le «qualy» pour les Espagnols, c’est l’objectif mais il sera difficile de terminer les quatre.

Comment s’est déroulé le match contre Koepfer?

Je l’ai préparé avec Dani, mon entraîneur, et avec Sergio à Valence. Dès le début, j’ai senti que j’étais en charge du jeu, le service m’a beaucoup aidé et l’adversaire avait un niveau assez élevé, mais j’ai donné mon visage, dans les moments importants j’ai très bien joué.

2019 a été une année spéciale pour le tennis valencien avec le retrait de David Ferrer et l’entrée de Bautista dans le Top10 de l’ATP. Comment faut-il pour être l’un de ceux en charge de reprendre ces joueurs, qui quittent la barre si haut?

Ils l’ont laissé très haut et il est très difficile pour les jeunes de s’y rendre. En fait, aujourd’hui, je ne crois pas que ce soit le but de l’un d’entre nous le plus jeune, avec Carlos Taberner, Bernabé Zapata ou encore Carlos Gimeno. Il est très difficile de s’y rendre, mais ils sont un exemple plutôt qu’une pression pour nous. J’espère qu’un jour nous pourrons atteindre ces chiffres.

Il s’est entraîné pendant un certain temps à Xàbia, près de David Ferrer avant de commencer à travailler avec Dani Gimeno, mais il s’est également entraîné avec Bautista à un moment donné. Avez-vous des conseils de leur part?

Avec David, je me suis beaucoup entraîné à Xàbia, maintenant pas grand-chose parce que la relation s’est un peu distancée parce que je n’étais pas là, mais pendant ce temps, nous nous sommes entraînés presque chaque semaine une ou deux fois. C’est un ouvrier inné, il a travaillé dur, avec beaucoup d’heures et d’intensité et c’est ce qu’il apprend le plus, le voyant travailler.

Quelles ont été vos grandes références?

En fin de compte, vous pouvez prendre les choses de tout le monde, mais en tant qu’enfant celui qui m’a rendu le plus excité et le plus grand exemple pour nous tous est David, car il est aussi le plus humain. Nadal n’est pas tellement, d’Almagro, Bautista, Feliciano ou Verdasco, vous pouvez également apprendre des choses.

Quel rival aimeriez-vous entraîner ou jouer à tout moment?

Avec le plus grand, Federer, Djokovic et Rafa Nadal, bien qu’avec lui j’ai pu m’entraîner une fois.

Et quel est le jeu qui l’a rendu plus excité?

Medvedev a un très haut niveau, c’est ce qui m’a le plus impressionné, je n’avais jamais ressenti ce que c’était de jouer contre un tel rival. Il a rendu toutes les boules, a sorti et a exigé beaucoup, ne pouvant faire aucune erreur. En raison de l’atmosphère sur la piste, c’est le jeu le plus spécial auquel j’ai jamais joué.

Quelles sont vos meilleures qualités?

Je suis un joueur complet ou pas, pas l’Espagnol typique qui aime prendre la droite et commencer à envoyer par derrière, je joue un peu plus droit que la plupart des Espagnols, j’aime prendre du temps sur le ballon et appuyer avec le revers, maintenant celui que je peux aimer aller sur le réseau.

Que faut-il améliorer?

Le service, le droit, l’inverse, les jambes et l’être le plus stable tout au long de la saison.

Comment ça a commencé au tennis?

Au club de tennis d’Alzira, mes parents vivent à 50 mètres du club, je me souviens de mon enfance avec une raquette à la main. A 9 ou 10 ans j’ai commencé à mieux jouer, à me démarquer dans les tournois par ici, le coach que j’avais à Alzira, Nacho López, m’a conseillé d’aller entraîner Oliva avec Carlos Bertó et là j’avais 4 ou 5 ans jusqu’à 14 ans Je suis venu à L’Eliana pour combiner études et école. La Fédération espagnole m’a appelé, j’ai passé trois ans en RCA, j’ai gagné quelques tournois, à 19 ans j’ai commencé à jouer à Futures déjà à Valence, c’est l’étape la plus difficile et dans laquelle vous avez moins de soutien.

Quand avez-vous su que vous vouliez faire ça?

Comme tout joueur de tennis, j’ai eu mes bosses, mais j’ai toujours eu le feu et l’illusion de devenir joueur de tennis.

Que conseilleriez-vous à un enfant de 10 ans pour commencer à rêver de devenir joueur de tennis maintenant?

Aujourd’hui, il est très difficile à atteindre, en fait jusqu’aux 200 premiers joueurs, il est très difficile de s’offrir le sport, les prix dans les tournois inférieurs sont très bas et l’étape junior est très chère. Le meilleur conseil est d’aller tous les jours, pas d’obséder, de faire attention aux coachs, afin que les parents laissent les coachs faire le travail. Il y a une très bonne option qui est d’aller aux États-Unis pour faire aussi une carrière et si vous ne voyez pas les choses très clairement, c’est la meilleure option. Si vous revenez avec un bon niveau et envie, continuez à jouer.

Jusqu’où pouvait-il combiner tennis et études?

J’ai terminé le baccalauréat et j’ai décidé de laisser mes études de côté, maintenant je ne peux pas étudier, je n’ai pas presque le temps, les heures libres sont pour se reposer, être avec mes amis, ma copine et ma famille, je n’ai presque pas de temps pour moi.

Comment ça va avec Dani Gimero?

Je m’entraîne avec lui et Sergio Gallego. Je les connaissais déjà depuis longtemps, je lui ai dit que je cherchais quelqu’un pour voyager avec moi pendant quelques semaines et il m’a dit qu’il pouvait les faire pour moi. Le runrún est resté dans ma tête, à Xàbia nous ne sommes pas parvenus à un accord et cette option a émergé. Dani joue encore quelques semaines, bien qu’il soit maintenant blessé. Je fais la demi-saison avec chacun.

Êtes-vous toujours en compétition pour le Real Club de Polo de Barcelone?

J’étais en compétition avec eux depuis un an, mais maintenant je suis de retour au CT Valencia. C’est généralement mon lieu d’entraînement, ils nous quittent les installations, ils ont fait une piste difficile, nous avons une équipe de nombreux joueurs, Taberner, Andújar, Dani Gimeno, Barnabas et Ojeda … il y a un groupe fantastique de joueurs à former et là nous nous concentrons presque toujours.

En dehors de l’amitié, existe-t-il une rivalité entre cette nouvelle génération de joueurs de tennis valenciens?

Même chose quand vous êtes un peu plus petit, mais en ce moment, ce sont des coéquipiers, des entraîneurs, du travail, des heures mortes. Barnabas est l’un de mes meilleurs amis et il n’y a de rivalité que lorsque vous allez sur la piste car il n’y a pas d’amis là-bas.

Il a joué et brillé avec la sélection dans les catégories inférieures. Serait-ce l’un de vos rêves de jouer une Coupe Davis?

La Davis attend avec impatience tous ceux qui se sentent espagnols comme moi. J’ai le sentiment de pouvoir représenter mon pays en Coupe Davis. Ce serait très gros et j’adorerais y jouer un jour.

Quels seront vos prochains tournois?

Ce mois-ci, je joue deux tournois ATP en Argentine, à Cordoue et à Buenos Aires, un à Rio de Janeiro et je dois décider si je jouerai à Santiago du Chili ou à Acapulco, sur la tournée sud-américaine. Ensuite, le calendrier est un peu mauvais car il n’y a pas de tournois en Europe dans trois ou quatre semaines avant le début des Challengers en Espagne et nous devons décider si je vais à Indian Wells ou si je joue un Challenger au Mexique, mais au moins un mois, je serai absent.

Il a été pris jeune, mais comment évaluez-vous le fait que Valence a perdu son Open 500?

L’année dernière, j’ai pu jouer la précédente avec une invitation, alors qu’elle était 250 et que le tournoi était déjà dans le marasme. C’est vraiment dommage d’avoir perdu ce tournoi car c’était à la fin de l’année, c’était un luxe de jouer dans l’un des plus beaux endroits d’Espagne, dans un endroit qui abritait des pistes aussi différentes dans la Cité des Sciences.

