Pella après avoir perdu contre Moutet: “C’est un grossier”

“Il peut être un grand joueur de tennis, mais je suis resté avec à quel point il est impoli.” Ce sont les mots qu’il a dédiés Guido Pella à Corentin Moutet après avoir perdu contre lui en huitièmes de finale ATP 250 de Cordoue. Une rencontre où les étincelles ont sauté et où l’Argentin a perdu 6-7, 7-5 et 6-3. Plus tard, lors d’une conférence de presse, son discours aux Français a clairement montré que ces deux-là ne seront jamais les meilleurs amis.

Guido Pella —- lors d’une conférence de presse: “Moutet —- est un homme impoli, il sera un grand joueur mais il est très impoli. Les autres fois où je l’ai affronté, il a fait de même. Il a manqué de respect au public et j’ai Il m’a manqué. “

Guido Pella et son honnêteté pour évaluer l’attitude de son rival pic.twitter.com/L7GyAy6w7Q

– Lucky Loser (@LuckyLoserArg) 6 février 2020

.