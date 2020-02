Pella: “Nous jouons à l’endroit le plus lent de la Terre”

La tournée sud-américaine de la poussière de brique n’a pas commencé de la meilleure façon pour Guido Pella. Compte tenu du fait qu’il avait atteint l’année dernière une finale et une demi-finale dans les tournois de Cordoue et de Buenos Aires, respectivement, l’attente à son égard était extrêmement élevée. Cependant, il a réussi à récolter une seule victoire après avoir combattu pendant plus de trois heures contre Facundo Bagnis. Aujourd’hui, il a dit au revoir à Juan Ignacio Londero en quarts de finale de la Open d’Argentine.

Sur sa défaite avec Londero. «C’est un joueur qui coupe beaucoup de temps et pour mon jeu c’est compliqué parce que ça fait beaucoup courir. De plus, chaque fois qu’il joue avec moi, il le fait très bien. En revanche, il a beaucoup progressé dans son niveau et mon jeu lui va bien, le ballon coule vers lui ».

Les deux poins de set dont il n’a pas pu profiter dans le deuxième set. «Je n’avais aucune chance. Il a très bien décollé. La tournée est compliquée, heureusement je me sens mieux, mais j’aurais aimé être plus physiquement physiquement lors de ces deux premiers tournois. J’espère que je pourrai m’améliorer pour Rio et Santiago. Je sais que j’ai de la place pour grandir et chaque tournoi est une opportunité. »

Les conditions du tribunal. «Nous jouons pratiquement à l’endroit le plus lent de la Terre. Même Raonic n’a pas pu raccourcir les points ici. C’est une surface où vous devez passer le ballon plusieurs fois. Les matchs durent trop longtemps et ne tombent jamais en dessous de l’heure et demie. De plus, mon jeu s’est mieux adapté au ciment qu’à la poussière ces dernières années et je pense que je joue de plus en plus agressif, mais il n’y a aucun moyen de raccourcir. »

Souhaitez-vous échanger l’Amérique du Sud contre l’Europe ou les États-Unis?: “Je ne crois pas. D’abord parce que j’aime jouer à la maison et ensuite parce qu’aller en Europe serait un massacre étant donné qu’ils sont les meilleurs. Regardez, il y a eu de très bons joueurs de classement qui n’ont pas gagné un match comme Tsonga ou Isner qui a perdu en première place. Chaque tournée a sa difficulté, mais il est vrai que ces derniers temps le court de ciment m’a aidé dans mon jeu. »

Le rêve d’aller aux Jeux olympiques de Tokyo. «Ce serait bien d’être à mon deuxième match olympique. Je sais que c’est un long chemin et beaucoup se battront pour y aller. Je pense que si je peux être un peu plus solide et atteindre le niveau que j’avais à la fin de l’année dernière, je serai plus proche. J’espère que ça peut venir. “

