Penser que vous pouvez jouer au tennis maintenant et à court terme est utopique

Le joueur de tennis italien de 18 ans, Giulio Zeppieri, dit qu’il pense que l’arrêt du tennis en raison de la pandémie de COVID-19 se poursuivra au-delà de la suspension de six semaines actuellement imposée par la tournée ATP, mais ajoute qu’il reste optimiste quant à la reprise de la saison fin mai ou début Juin.

S’adressant à Latinaoggi, Zeppieri a déclaré: “Cela ne me dérange pas de ne pas jouer pour l’instant, loin de là. Nous aurions dû le faire beaucoup plus tôt, peut-être que maintenant la situation serait différente. Mieux vaut tard que jamais, cependant, et donc un peu moins de jugement par tous, pourrait rendre ce moment moins difficile ..

Je m’entraîne à la maison. De petites choses, un peu d’athlétisme et j’espère être de retour sur le terrain dès la semaine prochaine. “En parlant de son bilan pour la saison, Zeppieri dit:” C’est une bonne question qui, au fil des jours, devient de plus en plus difficile répondre.

Je ne pense pas que la saison va être complètement ignorée, mais l’idée que j’ai faite est qu’après ces six semaines d’arrêt imposées par l’ATP, il y en aura d’autres. Pour l’amour de Dieu, je suis optimiste par nature, mais la situation en Italie et dans le reste de l’Europe est très délicate, sinon dramatique, et penser que vous pouvez jouer au tennis, maintenant et à court terme, est quelque peu utopique.

Je pense que la fin mai, juin pourrait être le bon moment pour commencer. Evidemment j’espère que je me trompe. “Le jeune de 18 ans se dit de bonne humeur car rien ne peut être fait sauf attendre la situation.” Bien, aussi parce que rien ne peut être fait si ce n’est de rester à la maison et de respecter les dispositions du Conseil des ministres pour notre bien.

Le problème est grave et, comme je l’ai déjà dit, il était à l’origine beaucoup trop sous-estimé. Il ne vous reste plus qu’à y prêter une attention particulière, car avec la vie des gens, vous ne plaisante pas. Nous avons pris le problème sous contrôle.

On a demandé aux gens de rester à la maison et, jusqu’à avant-hier, il y avait des gens qui roulaient dans les prés ou sur la plage, indépendamment du danger de contagion, sans parler de ceux qui ont fui Milan, avec des images qui ont fait le tour du monde d’une station où tout le monde courait sauvagement.

Des choses qui auraient pu être évitées. J’espère revenir bientôt jouer, mais pour le faire, maintenant, je dois m’ennuyer et je le fais volontiers. ”